Участников Недели банковского сектора научили управлять личными финансами

Фото: пресс-служба Сбера
Эксперты Среднерусского банка Сбербанка приняли участие в Неделе банковского сектора, организованной Министерством экономики и финансов Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Тематическая неделя проходит на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Фестиваля финансовой культуры и грамотности. Эксперты выступили с лекциями и рассказали об осознанном подходе к личным финансам и кибербезопасности.
Эксперты поделились с посетителями основами финансового планирования и методами управления капиталом по четырём главным направлениям. Первое – это финансовый резерв. Он должен защитить человека в случае непредвиденных трат или изменений в жизни. Самый распространённый инструмент обеспечения финансового резерва – это вклады.
Второе направление – финансовая защита, которая позволит уберечь человека и его сбережения от крупных трат, связанных с жизнью, здоровьем и имуществом. Создать её помогут программы страхования Сбера, а Пенсионный план даст возможность сохранить привычный уровень жизни на пенсии.
Приумножение капитала – то есть приобретение активов, от которых ожидается получение дохода, превышающего затраты на него, – позволит накопить средства на будущие финансовые цели.
На лекциях по кибербезопасности слушателям рассказали о работе Сбера по защите клиентов, сотрудников и офисов банка. Это защита включает развитие системы охранной сигнализации, фрод-мониторинг, взаимодействие с органами правопорядка.
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«Сбер регулярно проводит обучающие мероприятия по финансовой грамотности и кибербезопасности для школьников, студентов и людей старшего поколения. В прошлом году в Подмосковье и девяти ближайших регионах прошло более 8,8 тыс. мероприятий. Цель этой работы – обучение людей управлению личными финансами», – сказал вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.
Второе направление – финансовая защита, которая позволит уберечь человека и его сбережения от крупных трат, связанных с жизнью, здоровьем и имуществом. Создать её помогут программы страхования Сбера, а Пенсионный план даст возможность сохранить привычный уровень жизни на пенсии.
Приумножение капитала – то есть приобретение активов, от которых ожидается получение дохода, превышающего затраты на него, – позволит накопить средства на будущие финансовые цели.
На лекциях по кибербезопасности слушателям рассказали о работе Сбера по защите клиентов, сотрудников и офисов банка. Это защита включает развитие системы охранной сигнализации, фрод-мониторинг, взаимодействие с органами правопорядка.
«Цель Фестиваля финансовой культуры и грамотности – помочь перейти от простого набора знаний к устоявшимся ценностям и навыкам поведения. Важно не только знать, но и правильно действовать. Сегодня банки – неотъемлемая часть жизни каждого человека и общества в целом. Обучение грамотному распоряжению финансами уже не может быть желанием, а становиться необходимостью и социальной ответственностью каждого участника финансового рынка. Чем подкованнее потребитель, тем меньше он несёт рисков», – отметил замминистра экономики и финансов Московской области Андрей Майоров.Для школьников и студентов на фестивале провели онлайн-квест «Кибербезопасный город», который позволил закрепить полученные знания.
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Лора Луганская