Санкции ЕС принесли России неожиданную выгоду

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Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России резко снизилась в декабре. Об этом сообщает агентство Reuters, опираясь на данные собственного исследования.
Внутренние цены упали вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, что стало следствием ограничения экспорта топлива из-за санкций Евросоюза.
Параллельно приближается окончание срока действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины, заключенного в 2019 году. Срок истекает 31 декабря, и Киев уже заявил о нежелании его продлевать. По данным прошлого года, по этому маршруту было поставлено около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет 4,5% от общего потребления в Евросоюзе.
На фоне неопределенности биржевые цены на газ демонстрируют рост. На этой неделе стоимость тысячи кубометров достигла 500 долларов.
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Параллельно приближается окончание срока действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины, заключенного в 2019 году. Срок истекает 31 декабря, и Киев уже заявил о нежелании его продлевать. По данным прошлого года, по этому маршруту было поставлено около 15 миллиардов кубометров газа, что составляет 4,5% от общего потребления в Евросоюзе.
На фоне неопределенности биржевые цены на газ демонстрируют рост. На этой неделе стоимость тысячи кубометров достигла 500 долларов.
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Мария Моисеева