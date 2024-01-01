С 1 января начал действовать запрет G7 на импорт российских алмазов

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С 1 января 2024 года начал действовать запрет стран G7 (Германия, США, Канада, Франция, Великобритания, Италия и Япония) на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, которые содержат алмазы, в страны ЕС из РФ.
О данном решении, которое направлено на ослабление российской экономики, G7 заявило в декабре 2023 года.
С 1 марта 2024 года страны G7 ограничат ввоз алмазов из РФ от 1 карата, обработанные в третьих странах. Механизм проверки и сертификации необработанных алмазов создадут к 1 сентября 2024 года.
С 1 сентября 2024 года страны ЕС прекратят импорт синтетических алмазов, обработанных в третьих странах, ювелирные изделия, а также наручные/карманные часы, которое создали в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.
Комментируя данное решение G7, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что мировой рынок алмазов устойчивый. Он уверен в том, что алмазы из РФ найдут новые рынки сбыта.
Введением новых антироссийских санкций Соединённые Штаты перечёркивают последние возможности для диалога с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение новых ограничительных мер.
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Посол Антонов: Новыми санкциями США зачеркивают последние возможности диалога
С 1 марта 2024 года страны G7 ограничат ввоз алмазов из РФ от 1 карата, обработанные в третьих странах. Механизм проверки и сертификации необработанных алмазов создадут к 1 сентября 2024 года.
Комментируя данное решение G7, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что мировой рынок алмазов устойчивый. Он уверен в том, что алмазы из РФ найдут новые рынки сбыта.
Введением новых антироссийских санкций Соединённые Штаты перечёркивают последние возможности для диалога с Россией. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя введение новых ограничительных мер.
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Мария Фирсова