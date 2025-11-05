Санкции США обвалили экспорт российской нефти
Введение новых ограничений против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла» привело к существенному падению морских поставок ресурса из России. Об этом пишет Bloomberg.
За четырёхнедельный период до 2 ноября среднесуточный объём экспорта составил 3,58 млн баррелей, что на 190 тыс. баррелей меньше показателя предыдущей недели. Это минимальный показатель с начала 2024 года.
По данным издания, основные покупатели российской нефти Китай, Индия и Турция, на которые приходится более 95% морских поставок, временно прекратили заключение новых контрактов и начали искать альтернативных поставщиков.
Ситуация усугубилась тем, что нефтеперерабатывающие заводы значительно сократили приём сырья. В результате объём российской нефти, находящейся на танкерах в море, увеличился на 8% и достиг 380 млн баррелей. Переработчики проявляют осторожность при размещении новых заказов, что создаёт дополнительные сложности для реализации российского сырья.
