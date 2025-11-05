Санкции США обвалили экспорт российской нефти

05 ноября 2025, 01:29

Bloomberg: санкции США резко ударили по экспорту российской нефти

Фото: istockphoto / bashta

Введение новых ограничений против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла» привело к существенному падению морских поставок ресурса из России. Об этом пишет Bloomberg.