Бельгия не может проводить учения на F-35 из-за «слишком маленького неба»
Министерство обороны Бельгии считает, что истребители F-35 не соответствуют потребностям страны из-за своих габаритов, высокого уровня шума при полёте и значительной стоимости обслуживания. Об этом пишет 20minutes.
Глава ведомства Тео Франкен заявил, что воздушное пространство Бельгии не позволяет проводить полноценные тренировочные миссии для пилотов. В связи с этим Бельгия инициировала переговоры с соседними государствами о возможности использования их территории для учебных целей.
Ситуация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, где Бельгия подверглась насмешкам из-за «слишком маленького неба» для современных боевых самолётов. Критики отмечают, что страна оказалась в неловком положении, пытаясь адаптировать передовую военную технику к своим ограниченным возможностям.
Помимо проблем с тренировками, новые истребители создают дополнительные сложности из-за повышенного шумового загрязнения и высоких затрат на эксплуатацию, что делает их использование крайне ограниченным.
