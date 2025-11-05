Бельгия не может проводить учения на F-35 из-за «слишком маленького неба»

05 ноября 2025, 01:21

Фото: istockphoto / WoodysPhotos

Министерство обороны Бельгии считает, что истребители F-35 не соответствуют потребностям страны из-за своих габаритов, высокого уровня шума при полёте и значительной стоимости обслуживания. Об этом пишет 20minutes.