В Европе начали размораживать активы россиян

02 ноября 2025, 07:41

Euroclear начал размораживать активы граждан России без разрешения OFAC США

Фото: iStock/ipopba

Бельгийский депозитарий Euroclear начал разморозку активов, принадлежащих российским инвесторам, и при этом не требуя наличия лицензии от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. Об этом информирует РБК.