В Европе начали размораживать активы россиян
Бельгийский депозитарий Euroclear начал разморозку активов, принадлежащих российским инвесторам, и при этом не требуя наличия лицензии от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США. Об этом информирует РБК.
Юрист компании NSP Глеб Бойко сообщил о успешной разблокировке активов в трех случаях. По его словам, теперь для этой процедуры необходимо лишь получить разрешение от бельгийских регулирующих органов.
Активы российских инвесторов оказались замороженными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream в 2022 году после введения Европейским союзом санкций против российского Национального расчетного депозитария (НРД). По первоначальной оценке, объем заблокированных средств составил около 6 трлн рублей, из которых примерно 20% принадлежали физическим лицам.
Чтобы разблокировать свои активы, инвесторы могут подать заявку на получение лицензии в регулирующий орган страны, где их активы были заморожены.
Читайте также: