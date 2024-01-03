В Индии заявили, что не имеют проблем с оплатой российской нефти

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Поставки российской нефти в Индию сократились не в связи с проблемами в оплате. Об этом сообщил министр нейти и природного газа страны Хардипа Пури.
Он подчеркнул, что на объёмы импорта нефти влияет стоимость энергоресурсов.
По словам Пури, Индия не имеет проблем с оплатой. Однако вопрос цены, по которой закупают нефть индийские НПЗ, остаётся открытым. Это связано с тем, что Индия уверенно ориентируется в нынешней мировой энергетической ситуации.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года обнулилась пошлина на экспорт российской нефти в рамках завершения манёвра урегулирования налогов в нефтяной отрасли.
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По словам Пури, Индия не имеет проблем с оплатой. Однако вопрос цены, по которой закупают нефть индийские НПЗ, остаётся открытым. Это связано с тем, что Индия уверенно ориентируется в нынешней мировой энергетической ситуации.
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Анастасия Чинкова