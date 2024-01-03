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В Индии заявили, что не имеют проблем с оплатой российской нефти

Пури: сокращение поставок нефти из РФ в Индию произошло не из-за оплаты
03 января 2024, 21:51
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Поставки российской нефти в Индию сократились не в связи с проблемами в оплате. Об этом сообщил министр нейти и природного газа страны Хардипа Пури.
Он подчеркнул, что на объёмы импорта нефти влияет стоимость энергоресурсов.

По словам Пури, Индия не имеет проблем с оплатой. Однако вопрос цены, по которой закупают нефть индийские НПЗ, остаётся открытым. Это связано с тем, что Индия уверенно ориентируется в нынешней мировой энергетической ситуации.


Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года обнулилась пошлина на экспорт российской нефти в рамках завершения манёвра урегулирования налогов в нефтяной отрасли.

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#россия
#индия
#нефть
#поставки
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Мантуров назвал сроки возобновления работы бывшего завода Volkswagen
Мантуров: в 2024 году стартует производство авто на бывшем заводе Volkswagen
03 января 2024, 18:12

Фото: iStock/Jenson

В первом полугодии 2024 года возобновится производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
По его словам, предприятие теперь принадлежит компании «Арт-Финанс». Её удалось найти индустриального зарубежного партнёра, поэтому возобновление работы стартует уже в первой половине этого года.

Ранее Мантуров назвал условия для снижения цен на автомобили Лада. Он отметил, что для стабилизирования цен необходимо понижение ключевой ставки Центробанка, а также снижение расходов на логистику. Также на цену готовые авто оказывает влияние дороговизна привозных из-за границы материалов.

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#денис мантуров
#автомобили
#производство
#россия
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Компании из структуры «Русь-Ойл» оказались под контролем государства
03 января 2024, 17:55

Фото: istockphoto/e-crow

Несколько нефтяных компаний холдинга «Русь-Ойл» теперь находятся под контролем государства.
Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на записи в ЕГРЮЛ от 27 декабря.

Сообщается, что самым крупным активом, который перешел в собственность Росимущества, является ООО «Компания Полярное сияние». Под её контролем находится лицензирование добычи углеводородов на пяти месторождениях в Ненецком автономном округе.

В 2023 году Замоскворецкий районный суд Москвы признал бизнесмена Алексея Хотина, который владеет холдингом «Русь-Ойл», виновным в уклонении от уплаты налогов. Суд взыскал с него 192 млрд рублей в счёт государства.

До этого РБК сообщал, что ключевые активы KR Properties миллиардера Александра Клячина будут переданы государству.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Китай обновили исторический суточный рекорд сразу же после их выведения «Газпромом» на принципиально новый уровень. Об этом российская компания сообщила в своём Telegram-канале.

В начале января «Газпром» вывел суточные поставки газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» на новый уровень, который был предусмотрен договором для текущего года.

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#нефть
#компании
#новости
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Поставки газа в Китай обновили новый рекорд, сообщили в «Газпроме»
«Газпром»: поставки Газа в Китай вышли на новый уровень
03 января 2024, 16:34

Фото: iStock/MikeMareen

Поставки газа в Китай обновили исторический суточный рекорд сразу же после их выведения «Газпромом» на принципиально новый уровень. Об этом российская компания сообщила в своём Telegram-канале.
В начале января «Газпром» вывел суточные поставки газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири» на новый уровень, который был предусмотрен договором для текущего года.

И уже 2 января установленный уровень был превышен, что позволило российской компании побить исторический рекорд по объёмам экспорта газа в азиатскую страну.

Отмечается, что между «Газпромом» и компанией CNPC из Китая выстроено сотрудничество с упором на двусторонний долгосрочный договор., согласно которому и производятся поставки.

В компании подчеркнули, что устанавливаемые в течение 2023 года рекорды показывают заинтересованность Китая в продолжении поставок газа из России, а также подчёркивают надёжность «Газпрома».

Согласно статистике на конец 2023 года Китай поставил в Россию 22,7 миллиарда кубометров газа. Данное число на 770 миллионов превышает установленные в контракте обязательства, а также в полтора раза больше показателей 2022 года.

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#газпром
#китай
#россия
#газопровод
#поставки
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Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве более 19 тонн
03 января 2024, 14:36

Фото: istockphoto/ra3rn

Первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 316 800 штук завезена в Россию через таможенный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Вес нетто продукции составил 19,36 тонны.
Об этом сообщили специалисты Россельхознадзора. После завершения всех таможенных и надзорных процедур яйца будут направлены в торговые сети для последующей реализации на территории России. Сотрудники ведомства также рассказали, что Россельхознадзор одобрил поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Зарубежные поставки позволят стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. К концу 2023 года яйца в стране подорожали на 50% по сравнению с его началом. В ситуацию пришлось вмешаться президенту РФ Владимиру Путину, который объяснил её сбоем в работе правительства. Министерство сельского хозяйства полагает, что цены начнут снижаться уже в январе на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран.

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#специалисты
#сотрудники
#поставки
#рф
#турция
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Мария Захарова поздравила США с обновлением рекорда по государственному долгу
03 января 2024, 12:44

Фото: сайт Кремля

По сообщению министерства финансов США, государственный долг страны на текущий момент превысил 34 триллиона долларов и достиг наивысшего показателя за всю историю. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова иронично поздравила Штаты с достижением этого результата.
Госдолг США растёт небывалыми темпами. Ещё месяц назад этот показатель составлял 33 триллиона долларов.

«С Новым госдолгом!», — на манер новогоднего поздравления написала российский дипломат в своём телеграм-канале.

По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепилицы, неуёмный рост государственного долга США уже практически обрёк эту страну на дефолт. По мнению финансиста, это неприятное для экономики явление произойдёт в Соединённых Штатах не позднее, чем через десять лет.

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#сша
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#долги
#экономика
#мид рф
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Госдолг США превысил 34 триллиона долларов
Минфин: государственный долг США превысил 34 триллиона долларов
03 января 2024, 01:39

Фото: iStock/MarianVejcik

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства финансов США, государственный долг Соединенных Штатов Америки перевалил за отметку в 34 триллиона долларов.
На текущий момент этот показатель составляет 34,001,493,655,565 долларов и 48 центов. За 2023 год американский государственный долг увеличился более чем на 4 триллиона долларов.

Япония сохраняет лидерство по объему инвестиций в государственные облигации США, с вложениями в ценные бумаги, достигшими 1,09 триллиона долларов к октябрю. Китай занял второе место со значительно меньшим показателем в 769,6 миллиарда, а тройку лидеров замкнула Великобритания с инвестициями на уровне 693 миллиарда.

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#япония
#лидерство
#облигации
#великобритания
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FT: Газовые хранилища Украины спасают Европу от энергетического кризиса
02 января 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Anton Zubchevskyi

Европейские компании ускорили процесс закачки газа в хранилища на территории Украины. Это позволяет значительно сократить потребление голубого топлива из резервуаров внутри самого Евросоюза.
По сообщению известной газеты The Financial Times, на конец декабря 2023 года уровень запасов газа в европейских хранилищах составлял порядка 90%. Как сообщают эксперты организации Gas Infrastructure Europe, это значительно выше обычного показателя, который фиксировался на протяжении пяти последних лет. Трейдеры и компании из Европы используют лишь минимальный объем топлива из хранилищ на территории стран ЕС.

По словам старшего аналитика компании Rystad Energy Николин Бромандер, сохранить такой небывало высокий уровень запаса в значительной степени помог отбор газа из украинских хранилищ. В целом это помогает снизить риск истощения запасов и, как следствие, возникновение энергетического кризиса, считают европейские эксперты.

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#эксперты
#следствие
#компании
#ес
#украина
#газ
#европа
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Назван крупнейший должник России
Белоруссия стала лидером по объему долгов перед Россией
02 января 2024, 11:53

Фото: iStock/ArtemSam

Белоруссия стала крупнейшим должником перед РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.
Отмечается, что на конец 2022 года общий объем долга Белоруссии составил 8,24 миллиарда долларов. При этом размер общей задолженности всех государств перед нашей старой — 28,9 миллиарда долларов.

По информации источника, после республики второе место по объему долга занимает Бангладеш, после него идут Индия, Египет и Вьетнам.

Ранее сообщалось, что единственным государством, перед которым по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия. За год задолженность выросла на четверть, размер которой составил 777 миллионов долларов.

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#индия
#египет
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#доллар
#долги
#россия
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Путин сообщил, что инфляция «чуть-чуть поднялась», но всё под контролем
01 января 2024, 17:34

Фото: сайт Кремля

Ситуация с инфляцией и ростом цен в России контролируется.
Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале имени А. А. Вишневского.

«У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо все», - заявил Владимир Путин.
Президент отметил рост перерабатывающих отраслей. По его словам, впервые за много лет в российской структуре экономики есть рост перерабатывающих отраслей производства.

Ранее Президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с участниками СВО.

Во время беседы с бойцами Путин говорил о террористической атаки Украины на Белгород. Президент подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению. Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.

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#владимир путин
#политика
#инфляция
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