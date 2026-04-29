Сбер беспокоится из-за резкого перехода граждан на наличный расчет

29 апреля 2026, 17:31

Финдиректор Скворцов: Сбер беспокоится, что платежи уходят в наличность

Фото: istockphoto/Evgeniia Iakimenko

Заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов выразил обеспокоенность ростом доли расчетов наличными.





По его словам, многолетний тренд на увеличение безналичных платежей приостановился. В последние месяцы их доля перестала расти и даже начала незначительно снижаться, заявил он представителям прессы.



Скворцов подчеркнул, что переход на наличные фиксируется как в статистике, так и на уровне отдельных сигналов. Хотя изменения пока нельзя назвать радикальными, сам тренд вызывает тревогу, поскольку государство нацеливается на сокращение теневого сектора экономики.



Финансист отметил, что обслуживание наличного оборота обходится дороже, чем безналичных операций, что негативно влияет на финансовую систему и экономику в целом. При этом окончательный вывод о долгосрочности такой тенденции пока не сделали.



