Сбербанк сообщил о заметном росте вовлечения детей и подростков в мошенничество

Сбербанк: Аферисты вовлекали детей в мошенничество на 30% чаще в последние два года
В России наблюдается опасная тенденция роста вовлечения детей и подростков в мошеннические схемы. За последние два года число таких случаев увеличилось более чем на 30%, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Аферисты используют несколько основных схем для обмана несовершеннолетних.
«В первом случае мошенник входит в доверие к ребёнку используя игровые миры, например, через чаты в играх или в соцсетях или мессенджерах предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины», — рассказал Кузнецов.Затем преступники убеждают ребенка тайно взять телефон родителя и перевести деньги или оформить кредиты.
Вторая схема включает в себя звонки от имени якобы государственных органов с угрозами уголовного преследования родителей подростка. Жертву убеждают «сохранить все в секрете от старших» и «спасти их», передав семейные сбережения и ценности курьеру.
В последнем случае подросткам старше 14 лет могут звонить под предлогом доставки посылки, чтобы выманить у них код из СМС для авторизации на Госуслугах. Затем ребят запугивают оформлением кредитов на их имя и требуют перевести все деньги на «безопасный счет».
Для защиты от мошенничества Кузнецов рекомендует родителям регулярно обсуждать с детьми правила финансовой безопасности и объяснять, что пароли и коды из СМС нельзя никому сообщать.