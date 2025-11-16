Сбербанк сообщил о заметном росте вовлечения детей и подростков в мошенничество

16 ноября 2025, 01:00

Сбербанк: Аферисты вовлекали детей в мошенничество на 30% чаще в последние два года

Фото: iStock/Alona Siniehina

В России наблюдается опасная тенденция роста вовлечения детей и подростков в мошеннические схемы. За последние два года число таких случаев увеличилось более чем на 30%, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.





Аферисты используют несколько основных схем для обмана несовершеннолетних.





«В первом случае мошенник входит в доверие к ребёнку используя игровые миры, например, через чаты в играх или в соцсетях или мессенджерах предлагают выгодно обменять игровую валюту, редкие виртуальные предметы или скины», — рассказал Кузнецов.