Сбербанк добавил особую функцию «закрыть доступ к деньгам» при входе в приложение
Сбербанк добавил в своё мобильное приложение новую функцию для экстренной защиты средств от мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь, если пользователю поступает подозрительный звонок, система в интерфейсе приложения Сбербанк автоматически выводит предупреждение и рекомендует положить трубку. При этом в новом окне появляется специальная кнопка «закрыть доступ к деньгам», которая позволяет мгновенно заблокировать финансовые операции.
