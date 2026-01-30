Достижения.рф

Сбербанк добавил особую функцию «закрыть доступ к деньгам» при входе в приложение

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сбербанк добавил в своё мобильное приложение новую функцию для экстренной защиты средств от мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.



Теперь, если пользователю поступает подозрительный звонок, система в интерфейсе приложения Сбербанк автоматически выводит предупреждение и рекомендует положить трубку. При этом в новом окне появляется специальная кнопка «закрыть доступ к деньгам», которая позволяет мгновенно заблокировать финансовые операции.

