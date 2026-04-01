Достижения.рф

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал преимущества российского ИИ

Фото: iStock/yucelyilmaz

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин выделил ключевые преимущества российского искусственного интеллекта перед зарубежными аналогами. Об этом пишет РИА Новости.



Эксперт назвал два главных достоинства: сильные кадры и сбалансированное регулирование. Он отметил, что в России готовят много талантливых специалистов, а законодательная среда не имеет чрезмерной жёсткости, характерной для некоторых стран, например, европейских. Это даёт уверенность в развитии отрасли.

Ведяхин также подчеркнул важность создания собственных суверенных моделей. Такой подход обеспечивает независимость от иностранных решений и позволяет разрабатывать технологии с учётом национальной специфики, культурных особенностей и русского языка.

По его мнению, фишка отечественного ИИ — глубокая адаптация к местным условиям. Системы понимают языки народов России, культурный код и правовые нормы страны.
Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0