Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал преимущества российского ИИ
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин выделил ключевые преимущества российского искусственного интеллекта перед зарубежными аналогами. Об этом пишет РИА Новости.
Ведяхин также подчеркнул важность создания собственных суверенных моделей. Такой подход обеспечивает независимость от иностранных решений и позволяет разрабатывать технологии с учётом национальной специфики, культурных особенностей и русского языка.
По его мнению, фишка отечественного ИИ — глубокая адаптация к местным условиям. Системы понимают языки народов России, культурный код и правовые нормы страны.
