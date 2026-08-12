Сбер отменил комиссии за переводы и оплату ЖКХ в мобильном приложении

12 августа 2026, 18:58

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Клиенты Сбера получили возможность совершать денежные переводы и оплачивать коммунальные услуги в мобильном приложении банка без взимания комиссии. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.