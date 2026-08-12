Сбер отменил комиссии за переводы и оплату ЖКХ в мобильном приложении
Клиенты Сбера получили возможность совершать денежные переводы и оплачивать коммунальные услуги в мобильном приложении банка без взимания комиссии. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ранее действовал ежемесячный лимит на бесплатные переводы внутри банка в размере 50 тысяч рублей, а при оплате жилищно-коммунальных услуг могла взиматься дополнительная комиссия. Теперь эти ограничения сняли для всех пользователей.
В банке отметили, что переводы давно перестали восприниматься исключительно как техническая операция. Сегодня это один из самых быстрых и понятных способов проявить внимание к близким. В подтверждение этого в Сбере проанализировали 150 миллионов коротких сообщений, которые клиенты отправляли друг другу вместе с переводами. Обезличенная статистика показала, что в 68% случаев за финансовыми операциями стоят забота, поддержка или внимание.
Почти треть всех переводов связана с семейными отношениями — помощь родителям или перечисление денег детям. Еще около 20% приходится на благодарность и взаимовыручку среди друзей. В 8% случаев перевод становится подарком ко дню рождения или празднику. Оставшиеся 10% — это другие формы проявления заботы: помощь близким, совместные покупки, поддержка в бытовых вопросах и иные личные мотивы.
Самым частым сопроводительным сообщением оказалось слово «спасибо» — оно встречалось около 18 миллионов раз. Более 12 миллионов сообщений содержали поздравления, такие как «Поздравляю с днем рождения», «С днюхой» и «С прошедшим». Порядка 3 миллионов раз пользователи отправляли признания в любви — фразы «Люблю», «Люблю тебя», «С любовью» и другие. Среди семейных подписей лидировали варианты «От бабушки» (более 1,2 млн), «От мамы» (около 900 тысяч) и «От папы» (почти 500 тысяч).
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев подчеркнул, что за каждой транзакцией стоят человеческие отношения. Переводы близким позволяют поддержать родителей, детей или супругов, а оплата ЖКХ — это регулярная забота о доме и семье. Банк стремится сделать эти повседневные финансовые вопросы максимально простыми и свободными для миллионов семей.
Для совершения бесплатных переводов и оплаты счетов за коммунальные услуги не требуется подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия. Изменения автоматически стали доступными всем 111 миллионам клиентов банка.
Читайте также: