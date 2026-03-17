Сбербанк собирается выплатить рекордные дивиденды за ушедший 2025 год

17 марта 2026, 17:38

Греф: Сбербанк собирается выплатить за 2025 год 853 млрд руб дивидендов

Сбербанк планирует выплатить по итогам 2025 года рекордные дивиденды — 853 млрд рублей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.