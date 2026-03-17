Сбербанк собирается выплатить рекордные дивиденды за ушедший 2025 год
Сбербанк планирует выплатить по итогам 2025 года рекордные дивиденды — 853 млрд рублей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
По словам Грефа, в прошлом году Сбер обновил максимум по чистой прибыли, заработав 1,706 трлн рублей. В соответствии с принятой политикой банк намеревается направить на дивиденды половину этой суммы — 853 млрд рублей, что станет самым крупным показателем за всю историю. Глава Сбера также выразил уверенность, что банк сможет выполнить все поставленные перед ним задачи.
Согласно дивидендной политике, Сбер направляет акционерам 50% чистой прибыли группы по Международным стандартам финансовой отчетности при условии, что достаточность общего капитала по российским стандартам бухучета составляет не ниже 13,3%. По итогам 2024 года банк уже выплачивал рекордные дивиденды — 786,9 млрд рублей, или 34,84 рубля на акцию.
