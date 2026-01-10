В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества с обратным звонком

10 января 2026, 12:04

Фото: iStock/Diy13

Мошенники после введения ограничений на звонки в мессенджерах освоили новую схему обмана с обратным звонком. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.