В Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества с обратным звонком
Мошенники после введения ограничений на звонки в мессенджерах освоили новую схему обмана с обратным звонком. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Схема мошенничества строится на том, что люди сами звонят аферистам, получая сообщения о якобы реальных ситуациях, требующих уточнений или звонка на указанный номер.
Кузнецов подчеркнул, что правительство инициировало создание государственной платформы «Антифрод». Она объединяет усилия государственных органов, банков, операторов связи и других организаций для оперативного противодействия кибермошенничеству, позволяя в реальном времени обмениваться информацией о подозрительных действиях.
