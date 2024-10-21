Эксперты спрогнозировали возврат ставки ЦБ к историческому максимуму

С января по август 2024 года столичные мебельные фабрики нарастили объем производства почти на 10 процентов при поддержке города. Предприятия выпустили более 50 тысяч единиц деревянной и около 14 тысяч единиц металлической мебели для сидения, примерно 40 тысяч матрасов и свыше 58 тысяч изделий для ванных комнат. Об этом сообщает официальный портал правительства Москвы.