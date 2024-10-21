Эксперты спрогнозировали возврат ставки ЦБ к историческому максимуму

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Совет директоров ЦБ РФ на заседании 25 октября повысит ключевую ставку с 19% до 20%. Об этом говорится в интервью РБК с аналитиками ведущих российских банков и инвестиционных компаний.
Из 30 опрошенных экспертов 24 ожидают повышения ставки на 100 базисных пунктов. Остальные шесть экспертов в консенсус-прогнозе считают, что Банк России сделает шаг в 200 базисных пунктов и повысит ставку до 21%.
Другие эксперты указывают на повышение ставки до 22% как на альтернативный сценарий.
Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что Банк России может повысить ключевую ставку до 21% к концу года.
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Другие эксперты указывают на повышение ставки до 22% как на альтернативный сценарий.
Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что Банк России может повысить ключевую ставку до 21% к концу года.
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Александр Климов