Сбер спрогнозировал снижение ключевой ставки 12 сентября до 16%

01 сентября 2025, 12:51

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Сбере спрогнозировали, что Центробанк на сентябрьском заседании снизит ключевую ставку до 16%. Об этом сообщает РИА Новости.





По словам председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, 12 сентября регулятор понизит ключевую ставку на 2%. Сейчас она находится на уровне 18%. При этом в конце года ключевая ставка и вовсе может снизиться до 15%.





«По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, на заседании 12 сентября ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 16 процентов, а на конец года она может составить 15 процентов», — сказал Попов.