Обновление мобильного приложение «Л'Этуаль» для iOS убивает айфоны
После установки последнего обновления приложения «Л'Этуаль» для операционной системы iOS множество айфонов перестали работать. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Новая версия приложения появилась неделю назад. Как рассказали владельцы айфонов, после ее установки их смартфоны начали глючить и нагреваться, а после некоторого времени и вовсе переставали работать. Спасал устройство только экстренный сброс данных до заводских настроек.
Как отмечают эксперты, данное обновление не поддерживается устаревшими моделями айфонов, на которых не установлен iOS 17-й версии. Среди них iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Представители «Л'Этуаль» сбои объяснить не могут, но факт жалоб после выхода обновления подтверждают. В компании пообещали исправить проблему в следующем обновлении.
