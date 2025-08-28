Кравцов: переход учителей на мессенджер Max будет добровольным, но быстрым

28 августа 2025, 03:10

Министр просвещения России Сергей Кравцов опроверг слухи о принудительном переводе учителей на национальный мессенджер Max, подчеркнув добровольность перехода, но выразил уверенность в его скорости благодаря удобному интерфейсу и защищенным данным платформы.





В интервью телеканалу «Россия 1» Кравцов отметил, что многие педагоги и родители уже начали использовать Max, который полностью синхронизирован с образовательной платформой «Сферум» для видеоконференцсвязи.





«Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные», — сказал министр.