Кравцов: переход учителей на мессенджер Max будет добровольным, но быстрым
Министр просвещения России Сергей Кравцов опроверг слухи о принудительном переводе учителей на национальный мессенджер Max, подчеркнув добровольность перехода, но выразил уверенность в его скорости благодаря удобному интерфейсу и защищенным данным платформы.
В интервью телеканалу «Россия 1» Кравцов отметил, что многие педагоги и родители уже начали использовать Max, который полностью синхронизирован с образовательной платформой «Сферум» для видеоконференцсвязи.
«Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные», — сказал министр.
Ранее в Max была интегрирована технология мобильной электронной подписи «Госключ», позволяющая пользователям подписывать документы прямо в мессенджере. Также в платформе внедряется система защиты от мошенничества, разрабатываемая совместно со «Сбером».
С 1 сентября мессенджер войдет в список обязательных для предустановки на электронные устройства в России, заменив VK Мессенджер. Официальный запуск платформы запланирован на осень 2025 года.