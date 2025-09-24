В Сбербанке опровергли сообщения о разработке собственных беспилотников

24 сентября 2025, 13:10

В Сбере заявили, что компания не занимается созданием дронов

Фото: Istock / Beyhan Filiz

Информация о том, что Сбербанк якобы занимается разработкой собственных дронов, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе кредитной организации.





Ранее ряд СМИ сообщил, что «Сбер» может приступить к производству беспилотных летательных аппаратов. В ответ на это в банке уточнили, что таких планов нет, однако научные исследования в различных сферах, включая аэрологистику, действительно ведутся.





«Данная информация не соответствует действительности. При этом «Сбер» действительно развивает научные исследования по широкому кругу направлений, в том числе в аэрологистике», — подчеркнули в пресс-службе.