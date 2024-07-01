«Сбермаркет» сменил название на «Купер»

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Компания «Сбермаркет» объявила о ребрендинге, служба онлайн-доставки теперь называется «Купер», информирует компания через свой Telegram-канал.
«Новое имя значит – "покупать", доставлять продукцию будут "курьеры-куперы"», – рассказали в «Купере».
Руководитель сервиса Анастасия Кудрявцева поведала агентству ТАСС, что ребрендинг позволит «выделиться на фоне сервисов конкурентов», а также «сделать нас ближе к нашим клиентам» и увеличить количество пользователей.
Читайте также:
«Леруа Мерлен» в России изменила название юрлица на «Ле Монлид»
Danone продает свой бизнес в России компании «Вамин»
Торговые центры в России назвали преемника Zara разочарованием года
Александр Климов