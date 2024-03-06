Сбор повышает ставки по вкладам в юанях с 6 марта

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Сбер с 6 марта вновь повышает процентные ставки по вкладам в юанях, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Процентная ставка зависит от срока хранения вклада и увеличивается до одного процентного пункта; при открытии вклада на один год на сумму 1 млн юаней доход составит 4,07% годовых (с учетом капитализации процентов) – максимальный доход по вкладам в юанях. Проценты по вкладам начисляются ежемесячно. Ранее максимальная процентная ставка по вкладам, открываемым на три года, составляла 3,52 % годовых.
Сроки вкладов «в юанях» варьируются от одного месяца до трех лет. Минимальная сумма вклада – 10 000 юаней. Открыть вклад можно в СберБанк Онлайн или в любом отделении Сбера. Покупать юани заранее не обязательно.
Ранее Сбербанк приостановил процесс принятия заявок на IT-ипотеку.
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Сроки вкладов «в юанях» варьируются от одного месяца до трех лет. Минимальная сумма вклада – 10 000 юаней. Открыть вклад можно в СберБанк Онлайн или в любом отделении Сбера. Покупать юани заранее не обязательно.
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Александр Климов