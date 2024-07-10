В Московской области с начала года выдали 17 тыс. кредитов по семейной ипотеке

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Подмосковье в этом году выдали более 17 тыс. льготных кредитов по семейной ипотеке. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Ранее Минфин России объявил, что по поручению президента семейная ипотека в стране продлена до 2030 года.
«Это крайне важное решение для поддержки наших семей. Именно помощь в решении жилищного вопроса – одна из ключевых. В Московской области эта мера поддержки очень востребована. Регион занимает второе место по количеству выданных кредитов. В 2024 году уже предоставлено свыше 17 тыс. льготных кредитов на сумму свыше 127 млрд рублей», – пояснил Брынцалов.Он напомнил, что кроме федеральных мер поддержки, в Московской области для семей действует ряд региональных.
«Например, наши многодетные семьи могут получить бесплатный земельный участок. А недавно мы приняли закон, которым увеличили до 400 тыс. рублей размер выплаты, которую такие семьи могут получить вместо участка», – добавил парламентарий.Условия продления государственной программы семейной ипотеки, которые определило правительство, можно найти по ссылке.
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Лора Луганская