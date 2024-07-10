В Московской области с начала года выдали 17 тыс. кредитов по семейной ипотеке

В Подмосковье в этом году выдали более 17 тыс. льготных кредитов по семейной ипотеке. Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Ранее Минфин России объявил, что по поручению президента семейная ипотека в стране продлена до 2030 года.