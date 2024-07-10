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Минфин: семейную ипотеку со ставкой 6% продлили до 2030 года

10 июля 2024, 11:31
Фото: istockphoto/Evkaz

Фото: istockphoto/Evkaz

До 2030 года продлили семейную ипотеку со ставкой 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. Уточняется, что мера касается семей с детьми, где хотя бы один ребенок младше шести лет.
По условиям госпрограммы, максимальный кредит составляет 12 миллионов рублей для москвичей, жителей Подмосковья, Петербурга и Ленобласти. Остальным регионам — до шести миллионов.

Кредит оформляют и на большие суммы, а именно, на 15 и 30 миллионов, однако на его часть, которая превышает льготу, действует рыночная процентная ставка. Обязательный первый взнос — 20%.



Получить льготы по кредиту могут семьи, где двое несовершеннолетних, живущие в небольших городах с населением до 50 тысяч человек, а также в регионах, где низкий объем строительства или в регионах с индивидуальными программами развития. Участвовать могут семьи, где есть дети-инвалиды.

Разрешается оформить лишь один льготный кредит с учетом ранее выданных займов по всем госпрограммам. Займ можно рефинансировать после получения кредита при рождении ребенка.

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#россия
#ипотека
#семья
#дети
#новости
Вдоль подмосковных дорог строят более 30 км линий освещения
10 июля 2024, 11:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 30 километров линий наружного освещения обустраивают на региональных дорогах Московской области из запланированных 35 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас обустраиваем 33 километра новых линий освещения на 21 участке дорог в десяти городских округах», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что уличные фонари устанавливают и подключают на шести вылетных трассах Московской области: Пятницком, Рогачёвском, Егорьевском, Фряновском, Носовихинском и Можайском шоссе.

Строительство линий наружного освещения также скоро начнётся на участке Можайского шоссе в деревне Кожухово Можайского округа и на участке Быковского шоссе на территории округа Люберцы.

Всего должно быть построено 35 км линий освещения на дорогах в одиннадцати подмосковных округах.

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#освещение
#дороги
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#минтранс мо
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье начали создавать территориальную систему контроля качества воды
10 июля 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Звенигороде на берегу реки Москва 10 июля спустят на воду станцию автономного мониторинга качества воды «Буян». Таким образом, в Подмосковье начнут формировать территориальную систему наблюдения за качеством воды, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Совершенствование системы мониторинга окружающей среды – одна из наших первоочередных задач. Эту работу ведёт Мособлэкомониторинг. О системе мониторинга атмосферного воздуха с помощью стационарных постов наблюдения и передвижных эколабораторий, знают многие. Мониторинг состояния водных объектов – следующий шаг в том же направлении», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Платформа «Буян» разработана для организации плавучих постов длительного мониторинга качества воды с целью экологического надзора и научных исследований. На буе можно разместить несколько датчиков СТАБ. Там существует герметичный отсек для аккумуляторов, преобразователей сигналов, а также систем хранения и передачи данных. Общая нагрузка может составлять до 100 кг. При питании с берега буй можно будет эксплуатировать и зимой.

Новое оборудование позволяет делать замеры при любой погоде и в любое время суток. В прошлом году провели тестовые испытания системы «Буян» на реке Клязьма в городском округе Щёлково и в Люберцах на Кореневском карьере. Она зарекомендовала себя хорошо.

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#минэкологии мо
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#московская область
#тихон фирсов
#река
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В Солнечногорске привели в порядок детскую площадку
10 июля 2024, 11:42

Фото: Евгения Герасимова

Детскую площадку, расположенную в солнечногорском микрорайоне ЦМИС во дворе домов на Центральной улице, привели в порядок работники ДЭЗа городского округа Солнечногорск, передаёт корреспондент Евгения Герасимова.
«На балансе предприятия стоит 60 детских площадок только в самом городе, мы обслуживаем также площадки по всему округу. За день приводим в порядок от шести до десяти игровых площадок», — рассказал бригадир-водитель ДЭЗа Александр Кокорев.
Рабочие убрали территорию детской площадки, подмели игровую зону и соседние дорожки. В ближайшее время они помоют все малые архитектурные формы на территории площадки.

Отмечается, что при необходимости коммунальщики ремонтируют игровые элементы и скамейки, а также красят ограждения и окашивают траву.

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#солнечногорск
#благоустройство
#детская площадка
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В Электростали отремонтируют культурный центр «Октябрь»
10 июля 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт здания культурного центра «Октябрь» проведут в городском округе Электросталь, подряд на работы выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт пятиэтажного здания КЦ и поставить оборудование, необходимое для эксплуатации культурного центра», — отмечается в сообщении.
Здание КЦ «Октябрь» было построено в 1963 году, его общая площадь составляет свыше 7,4 тыс. квадратных метров. Капремонт должен быть завершён в 2025 году.

Начальная цена лота — 952 миллиона 987 тысяч 220 рублей. Заявки принимаются до 25 июля. Работы будут финансироваться из бюджетов Московской области и округа Электросталь.

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#комитет по конкуретной политике мо
#капитальный ремонт
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В Подмосковье стартовал приём заявок на гранты для развития семейных ферм
10 июля 2024, 10:53

Фото: пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области начался приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках конкурса фермерские хозяйства региона получат возможность выиграть поддержку в размере до 30 миллионов рублей.

«В этом году для проекта по развитию семейных ферм предусмотрены гранты на общую сумму 123 миллиона рублей. Аграрии, которые зарегистрированы в Подмосковье не менее года и не имеют задолженностей, могут подать заявку на получение гранта. Кроме того, важно, чтобы не менее двух членов семьи главы хозяйства работали на ферме», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Фермеры могут инвестировать полученные средства в расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Важно, чтобы как минимум 40% от общего объёма расходов были покрыты за счёт собственных средств.

Также есть возможность направить средства на погашение не более 20% суммы льготного инвестиционного кредита, привлекаемого для реализации бизнес-плана, или на оплату процентов по этому кредиту в течение 18 месяцев со дня получения гранта.

Приём заявок продлиться до 8 августа.

Участники конкурса должны заполнить заявление в системе «Электронный бюджет», которая доступна на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Заявление необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации.

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В Тёплые озёра Павлово-Посадского округа запустят рыбу
10 июля 2024, 10:12

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Очистку Тёплых озёр проводит компания «Спецэнергомаш» в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа. После завершения работ в водоёмы решено запустить рыбу, чтобы восстановить там экологический баланс, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мероприятия по надлежащему содержанию озёр проводятся каждый год. В 2023 году специалисты навели порядок на дне водоёмов, а в этом году занялись уборкой поверхности: водное пространство очищают от бытового мусора, ряски и излишней растительности, в том числе — слишком разросшегося камыша», — отмечается в сообщении.
Рыба, которую запустят в озёра после очистки, поможет поддерживать водоёмы в чистоте и будет препятствовать возникновению переизбытка растительности.

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#рыба
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В России установят штрафы для водителей электросамокатов
Володин: Госдума установит штрафы для водителей электросамокатов
10 июля 2024, 07:55

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что Дума установит штрафы для водителей электросамокатов.
По словам Володина, продолжают поступать многочисленные жалобы на лихачей на электросамокатах. В этом году число аварий с участием данного вида транспорта в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Политик отметил, что сегодня, 10 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности. Штрафы будут вменяться за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, за оставление места ДТП и т.д.

Володин отметил, что данное решение позволит сократить количество аварий.

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#володин
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В Японии впервые арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций
10 июля 2024, 07:01

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Японии арестовали россиянина, подозреваемого в обходе санкций. Об этом РИА Новости сообщили в российском генконсульстве в Осаке.
Отмечается, что россиянина подозревают в незаконном экспорте гидроциклов и других товаров в Россию в обход санкций.

Генконсульство уведомлено о произошедшем и держит ситуацию на контроле.

Японские СМИ пишут, что подозреваемым оказался 38-летний гражданин России, представитель одной из торговых компаний с офисом в Осаке. Он, согласно материалам дела, в январе прошлого года в обход антироссийских санкций экспортировал на родину двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы, гидроциклы и иную технику.

Данный случай стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкционных ограничений.

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#россия
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Жители нескольких регионов России заметили необычный светящийся объект в небе – фото
Жители нескольких регионов РФ заметили необычный светящийся объект в небе
10 июля 2024, 04:02

Фото: iStock/manuel_adorf

Жители нескольких регионов России пишут в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе, публикуя фото и видео.
На кадрах виден светящийся объект, от которого расходятся яркие круги. Его видели жители Московской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Брянской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края. Новости об объекте публиковали СМИ и Telegram-каналы Белоруссии и Украины.


Ряд СМИ предполагает, что это могут быть ступени ракеты-носителя Ariane 6, которая была запущена ранее с космодрома Куру во Французской Гвинее на северо-востоке Южной Америки.

Запуск состоялся в воскресенье вечером. В 23:06 по московскому времени ракета-носитель успешно вывела спутники на орбиту на высоте 600 километров.

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