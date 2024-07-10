Минфин: семейную ипотеку со ставкой 6% продлили до 2030 года

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До 2030 года продлили семейную ипотеку со ставкой 6%. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. Уточняется, что мера касается семей с детьми, где хотя бы один ребенок младше шести лет.
По условиям госпрограммы, максимальный кредит составляет 12 миллионов рублей для москвичей, жителей Подмосковья, Петербурга и Ленобласти. Остальным регионам — до шести миллионов.
Кредит оформляют и на большие суммы, а именно, на 15 и 30 миллионов, однако на его часть, которая превышает льготу, действует рыночная процентная ставка. Обязательный первый взнос — 20%.
Получить льготы по кредиту могут семьи, где двое несовершеннолетних, живущие в небольших городах с населением до 50 тысяч человек, а также в регионах, где низкий объем строительства или в регионах с индивидуальными программами развития. Участвовать могут семьи, где есть дети-инвалиды.
Разрешается оформить лишь один льготный кредит с учетом ранее выданных займов по всем госпрограммам. Займ можно рефинансировать после получения кредита при рождении ребенка.
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Кредит оформляют и на большие суммы, а именно, на 15 и 30 миллионов, однако на его часть, которая превышает льготу, действует рыночная процентная ставка. Обязательный первый взнос — 20%.
Получить льготы по кредиту могут семьи, где двое несовершеннолетних, живущие в небольших городах с населением до 50 тысяч человек, а также в регионах, где низкий объем строительства или в регионах с индивидуальными программами развития. Участвовать могут семьи, где есть дети-инвалиды.
Разрешается оформить лишь один льготный кредит с учетом ранее выданных займов по всем госпрограммам. Займ можно рефинансировать после получения кредита при рождении ребенка.
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Никита Кротов