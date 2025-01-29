Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья рассказали о необходимых для щенков прививках

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Подмосковье многие держат собак в качестве домашних животных. Ветеринары из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о прививках, которые необходимо сделать щенкам для поддержания здоровья.
бешенства; парвовирусной инфекции; инфекционного гепатита; лептоспироза; чумы.
Ветеринары подчёркивают необходимость соблюдения графика вакцинации и отмечают, что рекомендации носят общий характер. Для разработки индивидуального плана прививок для вашего питомца рекомендуется обратиться к специалисту. Записаться на приём можно по телефону единой горячей линии по ветеринарным вопросам: +7 495 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных государственных услуг.
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