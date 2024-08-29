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Счётная палата выявила недостаток финансирования строительства трассы М-12

29 августа 2024, 08:34
Фото: istockphoto/Evgeny Zhigalov

Фото: istockphoto/Evgeny Zhigalov

Финансирование строительства автодороги М-12 оказалось недостаточным. Эта трасса является составной частью масштабного федерального проекта «Европа — Западный Китай».


Объём рассчитанных ранее инвестиций, по мнению аудиторов Счётной палаты (СП) РФ, потребует заметной корректировки, передаёт РБК. Основным подрядчиком исполнения работ по строительству трассы является государственная компания «Автодор». Аудит, проведённый специалистами СП показал, что при сметной стоимости проекта 912,2 миллиарда рублей финансирование осуществлено на уровне 587,5, из которых 482 миллиарда рублей пришлись на федеральный бюджет, а 105,5 миллиарда рублей — на сторонние источники.

Из-за недостатка средств не определены сроки выполнения работ по расширению до четырех полос федеральных автодорог общей протяженностью 642 километра. С учётом ситуации Счётная палата предложила министерству транспорта скорректировать объём инвестиций на строительство трассы М-12, а также проработать вопрос реализации проекта.

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#финансирование
#автодор
#рф
Экономист Лобода назвал курс доллара осенью в самом негативном сценарии
28 августа 2024, 20:05

Фото: iStock/Valeriya

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что при самом негативном сценарии курс доллара осенью может достичь 100 рублей.
«Рубль ведёт себя нестандартно всякий раз, когда прилетают «чёрные лебеди». Когда происходят события, предсказать которые невозможно или очень затруднительно. Возможно, наибольшая вероятность появления «черных лебедей» на валютном рынке придется на ноябрь — начало декабря и может быть связана с президентскими выборами в США», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

Людям специалист не рекомендовал сейчас покупать американскую валюту.

Ранее бывший заместитель председателя правления Банка России Сергей Дубинин заявлял, что Центробанк на будущем заседании по ключевой ставке сохранит её нынешнее значение в 18%.

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В Ступине на земле за 1 рубль будут производить кирпич с глиняным покрытием
28 августа 2024, 19:03

Фото: iStock / sergeyryzhov

В Подмосковье будут выпускать ангобированный кирпич, то есть кирпич, покрытый белой или цветной глиной. Для этого новый производственно-складской комплекс построит компания «Михневская керамика», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Предприятию предоставили под проект земельный участок на территории городского округа Ступино в рамках программы «Земля за 1 рубль».
«Инвестиции в строительство и запуск производства ангобированного кирпича составят 50 млн рублей. «Михневская керамика» построит производственно-складской комплекс площадью 3 тыс. кв. м. Запустить завод планируют в IV квартале 2026 года. На нём создадут 30 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Ступине компания работает уже более 20 лет и выпускает четыре вида кирпича. В рамках нового инвестпроекта предприятие запустит производство кирпича с ангобированной поверхностью, используемого в отделке стен внутри и снаружи зданий. При этом компания планирует использовать сырьё, произведенное на действующем предприятии.
«Организация имеет большой опыт работы в производстве кирпича. Продукция компании применялась в строительстве оснований таких сооружений, как здания Совета Федерации, Госдумы и Храм Христа Спасителя», – добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
В Министерстве напомнили, что подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на Инвестиционной карте Московской области.

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В Кашире строят завод по производству упаковки из вторсырья

Подмосковная компания экспортировала в Южную Корею сапфировые заготовки

На предприятиях в Долгопрудном создадут более 1,6 тыс. новых рабочих мест
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Кашире строят завод по производству упаковки из вторсырья
28 августа 2024, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Завод по производству упаковочной продукции и гофрированного картона из макулатуры строят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кашира», предприятие компании «Л-ПАК Кашира» начнёт работать уже в конце года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава муниципалитета Михаил Шувалов побывал на территории ОЭЗ «Кашира» и встретился с генеральным директором компании Виктором Ильиным.

«Сейчас строим производственно-складской комплекс площадью свыше 60 тысяч квадратных метров. Ввести комплекс в эксплуатацию планируем к концу этого года. Запустим производство упаковочной продукции и гофрированного картона и начнем строить завод по переработке макулатуры», — сказал Виктор Ильин.
Он добавил, что полностью реализовать проект должны за семь лет.

Завод будет предприятием полного цикла: исходным сырьём для продукции является макулатура, из которой будут делать бумагу, из бумаги — гофрокартон на упаковку, который затем в виде макулатуры опять станет сырьём.

Общий объём инвестиций в проект превышает 5 млрд рублей, на заводе будет создано 486 рабочих мест для жителей округа.

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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#завод
#кашира
#михаил шувалов
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Подмосковная компания экспортировала в Южную Корею сапфировые заготовки
28 августа 2024, 17:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания ЗАО «РОСТОКС-Н» из Черноголовки экспортировала в Южную Корею заготовки из искусственного корунда. Сумма контракта превысила 60 тыс. долларов США, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания специализируется на производстве синтетического сапфира. Экспортное соглашение ей удалось подписать в том числе благодаря сотрудникам Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Они помогли компании стать участником международной выставки Maktek Eurasia в составе коллективного стенда Подмосковья», – говорится в сообщении.
На выставке свою продукцию и решения представили предприятия индустрии машиностроения, станкостроения и металлообработки. Компания заключила на мероприятии экспортный контракт с компанией из Республики Корея, специализирующейся на изготовлении продукции для стоматологии.

Как напомнили в министерстве, Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям всестороннюю поддержку – от образовательных мероприятий до организации участия предприятий в международных выставках. Поддержка предоставляется в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Полный перечень поддержки для экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Московской области.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#черноголовка
#московская область
#мининвест мо
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На предприятиях в Долгопрудном создадут более 1,6 тыс. новых рабочих мест
28 августа 2024, 14:57

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Свыше 1,6 тыс. новых рабочих мест будет создано в Долгопрудном благодаря реализации находящихся сейчас в работе инвестиционных проектов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Владислав Юдин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Всего у нас сейчас реализуются двадцать два инвестпроекта. Причем это не только новые, но и ранее запущенные, где идет расширение производства. Суммарные инвестиции составляют почти 11 миллиардов рублей. Планируется дополнительно создать около 1650 рабочих мест», — сказал Владислав Юдин.
В частности, до конца года в округе должны завершить строительство логистического комплекса с холодильными камерами. Работы ведутся в рамках первого этапа создания молокоперерабатывающего завода компании «Чистая линия». Там появится 500 рабочих мест. Кроме того, ведётся реконструкция завода по производству лекарств и медицинских материалов компании «Ниопик». На обновлённом производстве откроется более 100 вакансий.

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#долгопрудный
#экономика
#инвестиции
#рабочие места
#андрей воробьёв
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IT-фирма планирует обанкротить строительную компанию Минобороны
IT-фирма «Софтлайн» намерена обанкротить строительную компанию Минобороны
28 августа 2024, 13:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

IT-компания «Софтлайн» планирует обанкротить принадлежащую Минобороны строительную фирму АО «Главное управление обустройства войск». Компания намерена обратиться с заявлением в арбитражный суд, говорится в сообщении фирмы.
АО «ГУОВ» проводит реконструкцию и строительство объектов для нужд Минобороны. По данным РБК, за последние 7 лет ГУОВ пытались обанкротить более 200 раз. Сейчас предприятие реорганизуют для присоединения к нему других юридических лиц.

«Софтлайн» занимается цифровой трансформацией бизнеса, куда входит кибербезопасность, облачные хранилища и консалтинг. Компания была подрядчиком ГУОВ в 2017 году – поставляла Windows, Microsoft SQL Server и Microsoft Exchange Server.

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#строительство
#кибербезопасность
#предприятие
#контроль
#минобороны
#экономика
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Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями
РБК: Минэкономики хочет усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми
28 августа 2024, 10:38

Фото: iStock/megaflopp

Минэкономики России предложило расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые, которое может свидетельствовать о применении «серой» схемы выплаты зарплаты. Об этом сообщает РБК.
Основания для выездных проверок работодателей включены в список индикаторов риска, которые говорят о возможных нарушениях в сфере трудового права. В данный перечень также предлагается включить использование самозанятых в качестве фактических сотрудников организации.

Ожидается добавление новых критерий, которые могут указывать на выплату «зарплат в конвертах», что является противозаконным.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в России наблюдается заметный рост спроса на одну из профессий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#права
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#мрот
#экономика
#самозанятые
#зарплата
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Более 900 объектов недвижимости доступно бизнесу в Подмосковье
27 августа 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковному бизнесу для ведения предпринимательской деятельности доступно более 900 объектов недвижимости. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Подобрать объект можно на инвестиционной карте на инвестпортале региона, воспользовавшись фильтрами для подбора недвижимости по индивидуальным параметрам.
«В частности, предпринимателям на этой карте доступны объекты в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль». Программа работает в регионе с прошлого года. Сегодня в аренду по льготной ставке по этой программе бизнесу передано более 230 объектов. Сейчас на инвесткарте в рамках программы предлагается более 180 объектов», – говорится в сообщении.
Также на карте можно найти объекты недвижимости под размещение промышленного производства. Более 80 объектов предложено предпринимателям в индустриальных парках и на промышленных площадках Московской области, в том числе на площадках формата «Лайт индастриал». Там уже есть вся необходимая инфраструктура для запуска производства.

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Жителей Подмосковья пригласили написать Всероссийский экономический диктант
27 августа 2024, 22:05

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Во всех регионах России, в том числе в Московской области, 15 октября пройдёт VIII ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья. Цель акции – повысить уровень экономической грамотности населения и дать возможности проверить знания в области экономики.
«Тема акции в этом году – «Сильная экономика – процветающая Россия!». Экономический диктант пройдёт в двух вариантах: для школьников 9-11 классов, а также для студентов вузов и других профессиональных и социальных групп. Участники смогут выбрать удобный формат участия: прийти на одну из региональных площадок или написать диктант онлайн на сайте акции. Участники получат сертификаты», – отметили в министерстве.
Победители, набравшие 90 баллов и более, получат приглашение на финал Фестиваля экономической науки и другие мероприятия Вольного экономического общества России, которое выступает организатором диктанта.

В рамках акции для студентов вузов проводится конкурс «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта 2024». Победители смогут увидеть свои вопросы в перечне заданий диктанта. Вопросы на конкурс принимают до 9 сентября.

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