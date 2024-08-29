Счётная палата выявила недостаток финансирования строительства трассы М-12

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Финансирование строительства автодороги М-12 оказалось недостаточным. Эта трасса является составной частью масштабного федерального проекта «Европа — Западный Китай».
Объём рассчитанных ранее инвестиций, по мнению аудиторов Счётной палаты (СП) РФ, потребует заметной корректировки, передаёт РБК. Основным подрядчиком исполнения работ по строительству трассы является государственная компания «Автодор». Аудит, проведённый специалистами СП показал, что при сметной стоимости проекта 912,2 миллиарда рублей финансирование осуществлено на уровне 587,5, из которых 482 миллиарда рублей пришлись на федеральный бюджет, а 105,5 миллиарда рублей — на сторонние источники.
Из-за недостатка средств не определены сроки выполнения работ по расширению до четырех полос федеральных автодорог общей протяженностью 642 километра. С учётом ситуации Счётная палата предложила министерству транспорта скорректировать объём инвестиций на строительство трассы М-12, а также проработать вопрос реализации проекта.
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Александр Бойцов