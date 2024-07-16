Вице-премьер Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году

Оба родителя двухлетней девочки из Красноярска решили, что если они отказались от рыбы, мяса и прочей еды, то их чаду тоже будет лучше соблюдать диету. Как родители-сыроеды заморили собственного ребенка расскажет редакция «Радио 1».