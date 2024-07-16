Вице-премьер Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени в 2025 году

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Трасса М-12 «Восток» в 2025 году будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени. Затем строительство автодороги будет продолжено до Омска с сооружением соответствующих обходных путей городов.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в этом году перед дорожными строителями поставлена задача проложить трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга. И они планируют её выполнить, несмотря на сложные погодные условия — позднюю весну и затяжные летние дожди, подчеркнул вице-премьер.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия участка трассы М-11 «Нева». Он представляет собой 60-километровую автостраду в объезд города и является завершающим этапом строительства автодороги.
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Александр Бойцов