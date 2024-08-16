В Мытищах до конца года откроют движение по двум важным дорогам

Фото: пресс-служба правительства МО
Два значимых для городского округа Мытищи дорожных объекта введут в эксплуатацию до конца текущего года, об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юлия Купецкая, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Мытищах очень большой запрос на преобразование транспортной инфраструктуры. Дороги — самая чувствительная тема», — отметил Андрей Воробьёв.Юлия Купецкая сообщила, что в декабре этого года будут введены в эксплуатацию реконструированный участок Пироговского шоссе и автодорога «Виноградово — Болтино — Тарасовка», которая станет частью Мытищинской хорды.
«Два наших самых главных транспортных объекта — это Пироговское шоссе, где сейчас проводится реконструкция, и концессионная дорога — трасса к Болтино. Планируем их открыть к концу года», — сказала Купецкая.Она также добавила, что власти Мытищ совместно со специалистами областного Минтранса работают над развитием транспортной инфраструктуры округа, в частности, планируется построить не менее четырёх новых развязок, чтобы разгрузить новые микрорайоны.
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Лев Каштанов