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В Лобне построят завод по производству шоколада

04 июня 2024, 15:20
Фото: iStock/primipil

Фото: iStock/primipil

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Завод по производству шоколада и кондитерской продукции, содержащей шоколад, планирует построить в Лобне компания «Столичные поставки», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общий объём инвестиций в проект составляет 208,4 млн рублей. 71% от этой суммы, а именно — 150 млн рублей, инвестору предоставит в виде льготного займа Фондом развития промышленности Подмосковья», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Льготный кредит будет предоставлен инвестору в рамках программы поддержки импортозамещения, его планируется использовать для закупки оборудования.



Производство планируется запустить в 2025 году, там будет создано 20 рабочих мест.

Объём производства в год запуска запланирован на уровне 600 тонн шоколадных изделий, в дальнейшем компания планирует выйти на ежегодный выпуск тысячи тонн продукции.

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#лобня
#производство
#завод
#инвестиции
#экономика
#мининвест мо
Шувалов поздравил коллектив Каширской ГРЭС со 102-летием предприятия
04 июня 2024, 16:07

Фото: пресс-служба г. о. Каширы

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил одно из старейших предприятий муниципалитета – Каширскую ГРЭС – со 102-летием. 4 июня 1922 года она стала первой в Советском Союзе гидроэлектростанцией, построенной по плану ГОЭЛРО.
«Каширская ГРЭС – важный научный центр по внедрению передовых технологий, которые затем тиражировались на всю отечественную энергетику и перенимались зарубежными странами. И сегодня перед электростанцией открыты новые горизонты. Сейчас на ней идёт строительство инновационных парогазовых установок большой мощности отечественного производства», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.
По его словам, благодаря этому в энергосистеме Московского региона появится современный экологичный энергоисточник.

Как отметил глава Каширы, жители округа гордятся предприятием. Он пожелал его сотрудникам успехов, развития и процветания.

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#кашира
#михаил шувалов
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#подмосковье
#московская область
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Судан обсудит с Путиным открытие логистического центра на Красном море
Bloomberg: Судан обсудит с Путиным открытие логистического центра на Красном море
04 июня 2024, 15:35

Фото: istockphoto/djtrener

Открытие логистического центра на Красном море обсудят замглавы Судана Малик Агар и президент России Владимир Путин. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на правительственное заявление Судана.
Как отмечают журналисты, о поездке Агара сообщили после того, как член суверенного совета, генерал-лейтенант Ясир аль-Атта заявил о планах Судана заключить с Россией ряд экономических и военных соглашений.

Согласно одному такому документу, на Красном море у России будет логистический центр, а власти Судана получат «жизненно важное вооружение и боеприпасы».

Ясир аль-Атта подчеркивал, что речь идет не о полноценной базе военных, а только о центре технического обеспечения.

Страны расширили сотрудничество в экономическом плане, включив в него такие аспекты, как развитие портов, горнодобывающее партнерство и сельхозпредприятия.

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#мир
#россия
#владимир путин
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За год инвестиции в основной капитал в Одинцовском округе превысили 100 млрд рублей
04 июня 2024, 13:49

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Всего за 5 лет объем инвестиций в основной капитал в муниципалитете составил 355 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что, по этому показателю городской округ входит в тройку лидеров в Подмосковье.

«В 2023 году мы реализовали 15 инвестиционных проектов в реальном секторе, объём вложений только по ним составил почти 8 миллиардов рублей. В 2024 году должны быть реализованы ещё 19 крупных инвестпроектов на 10 миллиардов рублей, они должны нам дать дополнительно 1,5 тысячи рабочих мест. сильной стороной экономики муниципалитета является её устойчивость и разнообразие. Оно обеспечивается, в частности, развитием малого и среднего бизнеса. В муниципалитете насчитывается более 30 тысяч субъектов МСП», — подчеркнул Андрей Иванов.

Самыми крупными инвест проектами в округе стали корпус клинического госпиталя «Лапино», гольф-клуб «Раёво» и «Лайв Арена».

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#подмосковье
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#инвестиции
#одинцовский городской округ
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Глава РСПП предлагает уменьшить количество ставок по НДФЛ
Глава РСПП Шохин предложил уменьшить количество ставок по НДФЛ
04 июня 2024, 10:22

Фото: iStock/mapo

В качестве «компромиссного решения» по прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц следует рассмотреть возможность уменьшения числа ставок и ограничения верхней планки на уровне 18%.
Об этом РБК заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП Александр Шохин. По его словам, предлагается оставить действующий порог 5 миллионов рублей для применения ставки 13%. При этом ставку 15% применять для доходов от 5 до 50 миллионов рублей, а 18% — свыше.

Он отметил, что такая шкала ставок — разумный компромисс для граждан, бизнеса и государства, обеспечивающий выполнение запроса на социальную справедливость.

Глава Минфина Антон Силуанов не считает, что граждане начнут уходить от уплаты налогов на фоне введения прогрессивного НДФЛ.

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#налоги
#россия
#ндфл
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Компания из Мытищ получила всероссийскую бизнес-премию
04 июня 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Расположенное в Мытищах предприятие «Водомер», занимающееся производством счётчиков воды и тепловой энергии, стало лауреатом премии «Russian Business Guide. Люди года», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Предприятие было отмечено в номинации «Знак высокого доверия». Учредитель компании Юрий Казанов подчеркнул важность премии для компании.

«Качество продукции – ключевой приоритет нашего бизнеса. Этому направлению деятельности мы уделяем огромное внимание, постоянно совершенствуем технологический процесс», — добавил Казанов.
Премию журнала «Russian Business Guide. Люди года» ежегодно вручают российским предпринимателям, которые развивают социальной ориентированный и инновационный бизнес, а также предприятия, выходящие со своей продукцией на экспорт. Кроме того, этой премией отмечают представителей регионов, помогающих развивать местный бизнес.

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#мытищи
#экономика
#предприятие
#премия
#бизнес
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Государство продало долю в компании-производителе минеральной воды «Ессентуки»
03 июня 2024, 18:45

Фото: istockphoto/saiko3p

Государственное акционерное общество «Кавминкурортресурсы» вышло из числа акционеров «Холдинг Аква». Эта компания выпускает минеральную воду популярных торговых марок «Ессентуки» и «Нарзан».
Долю государства в холдинге выкупили частные акционеры, сообщает «РБК». По информации источника издания, сделка была закрыта на прошлой неделе. После ее завершения владельцем 100 процентов активов «Холдинга Аква» стало частное ООО «Аква Инвестиции». Окончательная сумма сделки, как и другие подробности покупки акций, не разглашаются.

По словам генерального директора АО «Холдинга Аква», крупнейший российский недропользователь «Кавминкурортресурсы» останется важным стратегическим партнёром фирмы. Он также добавил, что компании вместе прошли нелёгкий путь и сумели очистить российский рынок от контрафактной продукции.

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#сделки
#покупки
#компании
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Инвестиции резидентов индустриальных парков Московской области превысили 550 млрд рублей
03 июня 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Суммарный объём инвестиций резидентов подмосковных индустриальных парков за всё время работы составил накопленным итогом 554 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В индустриальные парки региона привлечено более 1580 резидентов, представляющих разные отрасли – от пищевых производств до крупных логистических и торговых компаний. Количество компаний, желающих разместить свои предприятия на готовой площадке 69 подмосковных индустриальных парков, растёт. В планах – создать ещё пять государственных индустриальных парков», – рассказала Зиновьева.
По её данным, только с начала 2024 года резидентами индустриальных парков Московской области стали 57 компаний.

Ускорить запуск нового производства позволяют производственные объекты в формате «Лайт индастриал». Это готовые боксы для размещения предприятий, где сразу создаётся необходимая инфраструктура. Приобретение такой недвижимости упрощает программа «Промышленная ипотека».

Площади для локализации производства на территории индустриальных парков Подмосковья можно найти на инвестиционной карте.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#промышленная ипотека
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Стартовал приём заявок от подмосковных предприятий на компенсацию процентов по кредитам
03 июня 2024, 15:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области начался приём заявок на получение грантов, которые можно будет использовать на погашение основной части процентов по кредитам, привлечённым для реализации в регионе инвестпроектов. Гранты выдаёт Фонд развития промышленности. Заявку можно подать до 10 июня включительно, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Суммарный объём программы грантовой поддержки регионального ФРП – 565 млн рублей. Средства будут распределять на конкурсной основе. Подать заявку на получение поддержки до 50 млн рублей могут предприниматели, реализующие в регионе инвестпроекты в обрабатывающей промышленности», – пояснила Зиновьева.
Минимальная сумма кредита, под который можно будет получить грант, – 30 млн рублей. Подать заявку можно через систему электронного документооборота. Срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней. Подробности о программе, условиях участия и способах подачи заявки можно найти на сайте ФРП Московской области.

Дополнительную информацию или консультацию можно получить, позвонив по телефону: 8 (495) 136 99 09.

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#екатерина зиновьева
#компенсация
#кредит
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Семейная налоговая выплата с 2026 года: что это такое и как будет работать
Семьи с невысокими доходами смогут получить семейную выплату в Соцфонде
03 июня 2024, 14:44

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

«Семейная налоговая выплата» вводится в России с 2026 года. Ее смогут получить работающие россияне с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. О размерах выплаты и порядке оформления услуги — в материале «Радио 1».

Что такое семейная налоговая выплата?

Семейная налоговая выплата — это вид социального пособия или налоговый кэшбек. Ранее он был заявлен Министерством финансов России вместе с другими поправками в Налоговый кодекс. Ведомство инициировало введение налоговых вычетов для семей с двумя и более детьми с маленькими доходами на фоне пятиступенчатой шкалы НДФЛ.

Благодаря нововведению у ряда работающих граждан произойдет фактическое снижение ставки НДФЛ с 13% до 6%. Предварительно, поддержкой будут охвачены около 4 миллионов семей, где воспитываются более 10 миллионов детей.

Оператор семейной налоговой выплаты выступает Социальный фонд России. Она будет введена с 2026 года.

Как ранее заявил глава Минтруда Антон Котяков, мера стала ответом на Послание президента РФ Владимира Путина, который поставил задачу снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми. Глава государства подчеркнул, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем.

Кто будет иметь право на налоговый кэшбэк с 2026 года?

Претендовать на кэшбек смогут семьи, с двумя и более детьми, семьи, имеющие среднедушевой доход не более 1,5 региональных прожиточных минимума на человека и участвующие в финансовом обеспечении детей (в частности, не имеющие задолженности по алиментам).

Размер пособия будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по России семья из четырех человек получит такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере примерно 1,3 миллиона рублей на семью.

Новая мера поддержки защищена от списаний за долги. При ее назначении будет учтено движимое и недвижимое имущество.

Каков размер семейной налоговой выплаты?

Помимо региона проживания, размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов. Так, отец двоих детей, который зарабатывает около 70 тысяч рублей в месяц, сможет получить более 51 тысячи рублей.

Опять же — если в Москве величина прожиточного минимума составляет 22 662 рубля, то в Татарстане — 13 135 рублей. Поэтому все будет рассчитано индивидуально.

Как оформить?


Для получения новой меры поддержки нужно будет подать заявление через Госуслуги или же обратиться в клиентскую службу Социального фонда.

Порядок назначения и осуществления выплаты будет утвержден постановлением кабмина.

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