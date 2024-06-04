В Лобне построят завод по производству шоколада

Фото: iStock/primipil
Завод по производству шоколада и кондитерской продукции, содержащей шоколад, планирует построить в Лобне компания «Столичные поставки», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общий объём инвестиций в проект составляет 208,4 млн рублей. 71% от этой суммы, а именно — 150 млн рублей, инвестору предоставит в виде льготного займа Фондом развития промышленности Подмосковья», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.Льготный кредит будет предоставлен инвестору в рамках программы поддержки импортозамещения, его планируется использовать для закупки оборудования.
Производство планируется запустить в 2025 году, там будет создано 20 рабочих мест.
Объём производства в год запуска запланирован на уровне 600 тонн шоколадных изделий, в дальнейшем компания планирует выйти на ежегодный выпуск тысячи тонн продукции.
Читайте также:
За год инвестиции в основной капитал в Одинцовском округе превысили 100 млрд рублей
Компания из Мытищ получила всероссийскую бизнес-премию
Инвестиции резидентов индустриальных парков Московской области превысили 550 млрд рублей
Лев Каштанов