Семейная налоговая выплата с 2026 года: что это такое и как будет работать

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM
«Семейная налоговая выплата» вводится в России с 2026 года. Ее смогут получить работающие россияне с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. О размерах выплаты и порядке оформления услуги — в материале «Радио 1».
Что такое семейная налоговая выплата?Семейная налоговая выплата — это вид социального пособия или налоговый кэшбек. Ранее он был заявлен Министерством финансов России вместе с другими поправками в Налоговый кодекс. Ведомство инициировало введение налоговых вычетов для семей с двумя и более детьми с маленькими доходами на фоне пятиступенчатой шкалы НДФЛ.
Благодаря нововведению у ряда работающих граждан произойдет фактическое снижение ставки НДФЛ с 13% до 6%. Предварительно, поддержкой будут охвачены около 4 миллионов семей, где воспитываются более 10 миллионов детей.
Оператор семейной налоговой выплаты выступает Социальный фонд России. Она будет введена с 2026 года.
Как ранее заявил глава Минтруда Антон Котяков, мера стала ответом на Послание президента РФ Владимира Путина, который поставил задачу снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми. Глава государства подчеркнул, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем.
Кто будет иметь право на налоговый кэшбэк с 2026 года?Претендовать на кэшбек смогут семьи, с двумя и более детьми, семьи, имеющие среднедушевой доход не более 1,5 региональных прожиточных минимума на человека и участвующие в финансовом обеспечении детей (в частности, не имеющие задолженности по алиментам).
Размер пособия будет зависеть от региона проживания семьи. В среднем по России семья из четырех человек получит такую выплату при общем годовом доходе за 2025 год в размере примерно 1,3 миллиона рублей на семью.
Новая мера поддержки защищена от списаний за долги. При ее назначении будет учтено движимое и недвижимое имущество.
Каков размер семейной налоговой выплаты?Помимо региона проживания, размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов. Так, отец двоих детей, который зарабатывает около 70 тысяч рублей в месяц, сможет получить более 51 тысячи рублей.
Опять же — если в Москве величина прожиточного минимума составляет 22 662 рубля, то в Татарстане — 13 135 рублей. Поэтому все будет рассчитано индивидуально.
Как оформить?
Для получения новой меры поддержки нужно будет подать заявление через Госуслуги или же обратиться в клиентскую службу Социального фонда.
Порядок назначения и осуществления выплаты будет утвержден постановлением кабмина.
Читайте также:
Транспортный налог предложили отменить в России с 2025 года
В России предложили ввести налог на бездетность
В 2024 году россияне впервые должны будут заплатить налог по вкладам
Алёна Самарева