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В России предложили ввести налог на бездетность

Психолог Деулин: для роста рождаемости нужно ввести налог на бездетность
05 марта 2024, 15:36
Фото: iStock/FamVeld

Фото: iStock/FamVeld

Так популярная на Западе субкультура «чайлдфри», то есть «свободный от детей», наносит вред традиционным ценностям в России. Чтобы ей противостоять, требуется ввести для россиян налог на бездетность. Такое мнение высказал «Газете.Ru» декан психологического факультета МГППУ Дмитрий Деулин.

Собеседник рассказал, что в институте, где он работает, неоднократно проводились исследования на тему, почему люди сознательно отказываются от идеи продолжения рода. Деулин отметил, что порой увлеченность данным течением доходит до крайних форм и выливается в открытую ненависть к детям, отвращение к беременным и только что родившим женщинам. Это противоречит традиционным семейным ценностям, которые существуют в России.

Дмитрий Деулин как сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета уверен, что все начинается с воспитания молодежи. Крайне важно объяснять юным жителям нашей страны ценность семейных отношений, демонстрировать правильный пример, проводить соответствующие занятия, в том числе в высших учебных заведениях.

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Юрист объяснил, почему маркетплейсам нельзя взимать плату за возврат товаров
Русяев: взимание платы за возврат товаров нарушает права потребителя
05 марта 2024, 16:08

Фото: iStock/oatawa

Взимание маркетплейсами платы за возврат некачественных товаров является нарушением прав потребителя.
Об этом 5 марта заявил управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев в интервью изданию «Известия». Он отметил, что права потребителей при дистанционной продаже товаров закреплены в статье 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей».

«Согласно пункту 4 этой статьи, потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества в течение семи дней после его передачи, а если информация о порядке возврата не была предоставлена — в течение трех месяцев. При этом закон прямо не разрешает маркетплейсам взимать какую-либо плату за возврат товара», — заявил Русяев.
По его мнению, при возврате некачественного товара, приобретенного на маркетплейсе, потребитель вправе безвозмездно отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать полного возмещения убытков, включая стоимость товара, расходы на его ремонт или замену, доставку к продавцу и иные расходы, без удержаний и дополнительных платежей, за исключением расходов на пересылку товара продавцу.

Ранее в этот день российские законодатели внесли в Госдуму новый законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который запрещает требовать с покупателя компенсацию за возврат товара.

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Названы проблемы «вечного двигателя» от «Росатома»
Эксперт Нигматулин: сначала надо доказать, что реактор с жидким свинцом работает
05 марта 2024, 15:54

Фото: iStock/Vital Hil

Первый в мире ядерный реактор с жидким свинцом в качестве теплоносителя, который планируется запустить в России в 2027 году, рано называть технологическим прорывом.
Об этом в интервью Общественной службы новостей 5 марта заявил генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин.

«На пути реализации этого проекта огромнейшие технологические трудности. Сперва нужно показать, что он работает, а потом говорить, что он «вечный». «Вечное» сразу связано с экономикой – сколько будет стоить киловатт в час, сколько будет стоить искусственное топливо?» — отметил Нигматулин.
По его мнению, сперва инженерам нужно доказать работоспособность этого направления в атомной энергетике. Ключевым моментом такой технологии эксперт назвал его цену.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал ядерный реактор с жидким свинцом в качестве теплоносителя уникальным проектом, который делает практически бесконечными природные ресурсы для атомной энергетики и сводит к нулю возможность аварий.

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#топливо
#технологии
#аэс
#интервью
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В Подмосковье 6 марта проведут проверку систем оповещения населения
05 марта 2024, 15:52

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Комплексную проверку готовности региональной системы оповещения населения проведут в Московской области в среду, 6 марта, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
«В период проверки — с 10:30 до 12:00 — в населённых пунктах Подмосковья будут включены электросирены с непрерывным вещанием «Внимание всем!». А в 10:43 на десяти федеральных каналах телевидения и радиоканалах, которые входят в первый мультиплекс цифрового ТВ, а также на телеканале 360 штатное вещание прервётся на сообщение о проверке систем оповещения», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по ТВ и радио транслироваться будет следующее сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

Ранее масштабная проверка систем оповещения проводилась в Московской области и по всей России 4 октября минувшего года.

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#московская область
#подмосковье
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Россияне смогут посмотреть фильм о людях нужных профессий «Человек труда»
05 марта 2024, 15:23

Фото: istock / coffeekai

Производство полнометражного документального фильма «Человек труда», который признан лауреатом многих российских кинофестивалей, завершилось. Главным направлением реализации этого проекта стала популяризация человека труда.
«Человек труда» является фильмом о людях важных и нужных профессиях, о том, что счастье — это труд. В картине можно узнать историю людей обычных профессий. Фильм художественно передает атмосферу, в которой работают люди и то, как они наслаждаются своим выбором.

Посмотреть трейлер произведения можно на YouTube-канале творческого объединение «Яблоня» по ссылке.

Отмечается, что фильм не работает по агитационным клише, а предлагает зрителю задуматься о своем предназначении в жизни и выборе правильного пути в профессии.

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Стало известно, зачем нужны женщины в рядах ВСУ
Эксперт Бородай: из женщин украинской армии выходят великолепные палачи
05 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/Artem Zakharov

Количество женщин в рядах Вооруженных сил Украины будет расти.
Об этом в интервью сайту news.ru заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его мнению, это происходит из-за проблем с мобилизацией на Украине.

«Никто уже не скрывает, что у ВСУ не хватает мобилизационного потенциала, не хватает добровольцев, мотивированных бойцов. В 2023 году стало известно, что закупаются десятки тысяч комплектов женской формы — этого никто не скрывал», — считает Онуфриенко.
Случаи, когда женщины все-таки оказываются на передовой, Онуфриенко считает глупостью командиров. По его словам, самая тренированная женщина может носить длительное время в походных условиях максимум 25 кг, тогда как даже минимальная нагрузка у мужчин превышает этот вес.

Такого же мнению придерживается депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. В то же время он отметил, что женщины, оказавшись в непривычных для себя боевых условиях, могут проявлять такую жестокость, которая не снилась и самым отчаянным бойцам ВСУ.

«Для женщин — ненормально воевать, тем более непосредственно в боевых порядках. Для женской психики это отнюдь не норма, поэтому часто возникает аномалия. Поэтому женщины на войне склонны скатываться в садизм, — порой на такую жестокость не способен никакой мужик. Палачи из них выходят великолепные», — сказал Бородай.
Между тем, news.ru со ссылкой на воекора Александра Сладкова напоминает, что с начала специальной операции на Украине было уже как минимум два случая массовой сдачи женщин из ВСУ.

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#Харьков
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В Подмосковье создали интерактивную карту точек по продаже цветов
05 марта 2024, 14:55

Фото: iStock/Malkovstock

Интерактивную карту магазинов, киосков и павильонов по продаже цветов создали в Московской области в преддверии Международного женского дня, всего там отображено более 1,2 тыс. торговых точек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«На интерактивной карте отражены все законные сезонные и постоянно действующие торговые объекты, которые занимаются реализацией цветов, а также подробная информация о них», — пояснил глава министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что цены на цветы в Московской области начинаются от 60 рублей за один цветок.

Интерактивная карта размещена на портале «Мой АПК» по ссылке. Для каждого торгового объекта есть информационная карточка, где написан точный адрес, часы работы, примерный ассортимент и цена за один цветок.

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Федеральная антимонопольная служба России проверит «Яндекс Такси»
Максим Шаскольский: «Яндекс Такси» ожидает проверка от ФАС РФ
05 марта 2024, 14:54

Фото: iStock/Konev Timur

Компанию «Яндекс Такси», которая является монополистом на рынке предоставления услуг по таксомоторным перевозкам, проверят представители Федеральной антимонопольной службы РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы службы Максима Шаскольского.
За ушедший год в ФАС поступило более 300 обращений, связанных с работой «Яндекс Такси». Россияне неоднократно сталкивались с непонятным принципом ценообразования при поездках, когда для оплаты проезда на сравнительно небольшое расстояние требуется отдать немалую сумму денег.

Сервис «Яндекс Такси» находится в реестре компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки. Но глава ФАС сообщил, что на основании жалоб пассажиров можно говорить о возобновлении проверок в адрес перевозчика. Кроме того, жалобы поступали и от водителей, они называют берущуюся с них комиссию в адрес компании чрезмерно высокой.


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#яндекс
#расследование
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Жители рассказали о проблемах упавшего с людьми лифта в Петербурге
Жительница дома в Шушарах: наш лифт часто выходил из строя
05 марта 2024, 14:42

Фото: istock / fokusgood

Упавший в одном из домов Петербурга лифт неоднократно ломался до инцидента 5 марта.
Как рассказала в интервью изданию «Газета.ру» местная жительница, жильцы подавали заявки в управляющую компанию, но на них никто не обращал внимание.

«Наш лифт часто выходил из строя, и я лично застревала в два раза. Несмотря на наши заявки, управляющая компания не реагировала эффективно. Они лишь отписывались, что все было отремонтировано и исправлено. Мы даже заменяли лифты по документам, но проблемы продолжались. Считаю, что неисправность возникла из-за того, что лифт часто подавал признаки неисправности. Это было неприятно и неудобно», — поделилась своим мнением Елена.
Она также упомянула, что первыми на место прибыли полицейские, которые пытались помочь людям выбраться из лифта. Позже приехала скорая помощь и госпитализировала четырех человек, в том числе двух детей.

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Названы самые популярные в Подмосковье предметы по выбору на ОГЭ-2024
05 марта 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Около 94 тысяч подмосковных девятиклассников примут участие в сдаче ОГЭ в этом году. О том, какие предметы для сдачи пользуются у них сейчас наибольшей популярностью, рассказали в министерстве образования региона.
«Наиболее популярным предметом по выбору на ОГЭ в этом году оказалось обществознание. Более половины девятиклассников будут сдавать именно этот предмет. Кроме того, в число наиболее популярных предметов вошла информатика — ее выбрали 40 тысяч учеников», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
В топ предметов по выбору вошла также география. В этом году её будут сдавать 37 тысяч человек — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Выросла и популярность информатики, число желающих сдать этот предмет увеличилось на 2% по сравнению с 2023 годом. Кроме того, популярнее у девятиклассников стали биология, которой отдали предпочтение 17,7 тыс. школьников, и иностранные языка, которые будут сдавать 13,3 тыс. человек.

Сдача ОГЭ начнётся 21 мая, досрочный период назначен на 23 апреля — 7 мая.

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