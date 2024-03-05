В России предложили ввести налог на бездетность

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Так популярная на Западе субкультура «чайлдфри», то есть «свободный от детей», наносит вред традиционным ценностям в России. Чтобы ей противостоять, требуется ввести для россиян налог на бездетность. Такое мнение высказал «Газете.Ru» декан психологического факультета МГППУ Дмитрий Деулин.
Дмитрий Деулин как сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета уверен, что все начинается с воспитания молодежи. Крайне важно объяснять юным жителям нашей страны ценность семейных отношений, демонстрировать правильный пример, проводить соответствующие занятия, в том числе в высших учебных заведениях.
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