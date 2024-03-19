Транспортный налог предложили отменить в России с 2025 года

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Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергеем Мироновым. Документ размещен в базе данных палаты парламента.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что транспортный налог в России сейчас начисляется некорректно. Сумма налога рассчитывается для автовладельцев в зависимости от мощности двигателя машины, а не срока использования транспортного средства и иных характеристик.
Таким образом, те, кто эксплуатирует автомобиль ежедневно и те, кто выезжает из дома раз в неделю, платят одинаковую сумму. Это несправедливо.
Депутаты считают, что платить нужно за интенсивность и регулярность использования транспортного средства, ведь именно этот фактор становится решающим в оценке, насколько автомобиль способствует износу дорожного полотна при его эксплуатации.
Изменение системы начисления транспортного налога, по мнению авторов законопроекта, приведет к более справедливому распределению покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры.
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Таким образом, те, кто эксплуатирует автомобиль ежедневно и те, кто выезжает из дома раз в неделю, платят одинаковую сумму. Это несправедливо.
Изменение системы начисления транспортного налога, по мнению авторов законопроекта, приведет к более справедливому распределению покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры.
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Мария Федоровцева