Сенатор Епифанова объяснила, почему не стоит гасить потребкредит досрочно

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Сенатор Ольга Епифанова заявила, что потребительский кредит, взятый под низкую ставку, погашать досрочно не стоит, поскольку это невыгодно.
«При высокой нынешней ключевой ставке, кредиты, взятые ранее под хороший процент, лучше не торопиться закрывать. Если у вас кредит под низкий процент по льготной ставке, то гасить его, если у вас нет финансовой подушки безопасности не стоит, можно спокойно выплачивать кредит дальше. А с учетом высокой инфляции это даже выгодно», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.А вот при высокой ставке по кредиту его лучше, наоборот, по возможности закрыть раньше, считает специалист.
Ранее начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова заявляла, что людям, которые тратят на имеющиеся кредиты от 30% своего дохода, не рекомендуется брать новые кредиты.
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