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Сенатор Епифанова объяснила, почему не стоит гасить потребкредит досрочно

Сенатор Епифанова призвала не гасить потребкредит досрочно
10 июля 2024, 17:57
Фото: iStock/Doucefleur

Фото: iStock/Doucefleur

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что потребительский кредит, взятый под низкую ставку, погашать досрочно не стоит, поскольку это невыгодно.
«При высокой нынешней ключевой ставке, кредиты, взятые ранее под хороший процент, лучше не торопиться закрывать. Если у вас кредит под низкий процент по льготной ставке, то гасить его, если у вас нет финансовой подушки безопасности не стоит, можно спокойно выплачивать кредит дальше. А с учетом высокой инфляции это даже выгодно», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.

А вот при высокой ставке по кредиту его лучше, наоборот, по возможности закрыть раньше, считает специалист.



Ранее начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова заявляла, что людям, которые тратят на имеющиеся кредиты от 30% своего дохода, не рекомендуется брать новые кредиты.

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Производство молока в Подмосковье выросло более чем на 50%
10 июля 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства жидкого обработанного молока, включая молоко для детского питания, вырос на предприятиях Московской области за пять месяцев текущего года на 53,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«Всего в Московской области было произведено свыше 80 тысяч тонн жидкого обработанного молока», — уточняется в сообщении.
В министерстве отметили, что на Подмосковье приходится более 12,7% общего объёма молока, произведённого в Центральном федеральном округе и 3,2% от общероссийского производства. В ЦФО Московская область занимает втрое место по производству молока, в стране — седьмое.

Больше всего молока в Подмосковье производят следующие компании: Озерецкий молочный комбинат, завод стерилизованного молока «Можайский» и АО «Гелиос».

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#молоко
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#минсельхозпрод мо
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Число самозанятых в Подмосковье с начала года выросло более чем на 13%
10 июля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Число самозанятых в Московской области превысило 740 тыс. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, рассказывая о динамике роста и мерах поддержки.
«Подмосковье занимает второе место в стране по числу самозанятых. По итогам первого полугодия текущего года количество самозанятых в регионе увеличилось до 743 062. Таким образом, с начала года рост составил 13,8%. Это более 90 тыс. самозанятых», – поделилась Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, самозанятые в регионе в течение года могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно на инвестиционном портале Московской области.

Также самозанятые могут получить консультации и воспользоваться сервисами подмосковного центра «Мой бизнес», работающего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#мининвест мо
#московская область
#самозанятые
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Медведев призвал исправить перекос в зарплатах инженеров и курьеров
Медведев заявил, что инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров
10 июля 2024, 16:15

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера. Об этом политик сообщил на совещании о совершенствовании трудового законодательства.
Он отметил, что подобное нельзя считать нормой. По словам Медведева, возникающий в этой сфере перекос необходимо исправлять.

Зампред Совбеза РФ признал, что рынку требуется больше людей для выполнения служебных функций, однако даже это не оправдывает сокращение разницы в зарплатах. При этом Медведев не упомянул, какой вариант решения проблемы с диспропорцией в доходах он считает подходящим.

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#зарплата
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Подмосковный бизнес получил 350 млн рублей из фонда микрофинансирования
10 июля 2024, 15:45

Фото: iStock / Elena Chelysheva

Подмосковным предпринимателям с начала года выдали более 350 млн рублей по программам льготного кредитования. Этим занимается Московский областной фонд микрофинансирования, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«В первом полугодии 2024-го фонд выдал предпринимателям 194 льготных займа на 357,7 млн рублей. Самыми востребованными программами в этот период стали «Социальный бизнес», в рамках которой за шесть месяцев было выдано 68,2 млн рублей, а также «Производство» – 66,3 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Поддержку по программе «Социальный бизнес» получил, например, индивидуальный предприниматель из Солнечногорска, основавший танцевальную студию «АртБласт». Ему выдан льготный заём в 1 млн рублей по ставке 6% годовых без залога и поручительств.

Получателем льготного финансирования по программе «Производство» стала компания «Главспорт» из Балашихи. Размер займа – 5 млн рублей по ставке 12% годовых.

Бизнес в Подмосковье поддерживают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о программах Московского областного фонда микрофинансирования можно узнать по ссылке.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#заём
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В Подмосковье разработали стиральный мешок и помывочный комплекс для военных
10 июля 2024, 15:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области запустили производство многофункциональных мешков, которые могут заменить в полевых условиях стиральную машину и использоваться как походный душ. Изготавливать их будет ГК «Пластик Он Лайн» на производстве в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«В ближайшее время планируется запуск ещё одной разработки предприятия – помывочных комплексов. Объём инвестиций в эти проекты составил 160 млн рублей. Компания сможет производить свыше 150 тыс. единиц продукции для нужд армии», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Разработки являются полностью отечественными и производятся из российских компонентов. Многофункциональный мешок можно использовать в полевых условиях как устройство для стирки и походный душ, грелку и подушку, а также для преодоления водных преград и в качестве вакуумного мешка для уменьшения объёма вещей в рюкзаке.

Помывочные комплексы позволят быстро вымыться в экстремальных и полевых условиях группе из 3-4 человек. Изделие оснащено системой фильтрации, что даёт возможность использовать воду из любого водоёма. Сейчас технологи компании завершают доработку изделия.

По данным подмосковного Мининвеста, запуск новых направлений позволит компании дополнительно создать около 50 рабочих мест.

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#мининвест мо
#инвестиции
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#военные
#московская область
#пушкинский округ
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В Подмосковье производят жвачку c натуральным подсластителем из берёзовой коры
10 июля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выпуском жевательной резинки в Московской области занимаются несколько производителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Одно из крупных производств мощностью свыше 20 тыс. тонн в год расположено в городском округе Истра. Там производят какао, шоколад, сахаристые кондитерские изделия и жевательную резинку известных брендов. На предприятии работают более 1 тыс. сотрудников», – уточнили в ведомстве.
Там отметили, что производители используют для изготовления жвачки такой подсластитель, как ксилит. Он синтезирован из берёзовой или буковой коры. В нём на 40% меньше калорий, чем в сахаре. В тому же он предотвращает развитие кариеса.

В подмосковном Минсельхозпроде напомнили, что жевать резинку нужно, пока она имеет вкус, то есть 5-10 минут. А для профилактики и гигиены полости рта её целесообразно использовать сразу после приёма пищи.

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#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
#производство
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В Подмосковье продолжают принимать заявки на гранты для развития семейных ферм
10 июля 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Крестьянские и фермерские хозяйства региона могут получить поддержку до 30 млн рублей.
«На развитие семейных ферм в этом году предусмотрены гранты на сумму 123 млн рублей. Оформить заявку могут аграрии, деятельность которых зарегистрирована в Подмосковье не менее года. У них также не должно быть задолженностей. Другие важное условие – не менее двух членов семьи главы хозяйства должны состоять на ферме», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
Как рассказали в министерстве, вложить полученные средства фермеры могут в расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Однако нужно обеспечить софинансирование в размере не менее 40% от совокупного объёма расходов.

Направить средства можно и на погашение не более 20-процентного льготного инвестиционного кредита на реализацию бизнес-плана.

Приём заявок продлится до 8 августа. Заявления участники конкурса могут сформировать в системе «Электронный бюджет» на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Они подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.

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#минсельхоз
#фермерские хозяйства
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#экономика
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#московская область
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Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по экспорту продукции в СНГ
10 июля 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Представители малого и среднего бизнеса Московской области смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт промышленной продукции в страны СНГ». Обучение состоится 11 июля, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Собственник компании «Нера Консалт» Анна Руднева рассмотрит на семинаре систему разрешительного порядка вывоза промышленной продукции с территории России в страны СНГ, расскажет о временных экспортных пошлинах, об особенностях отгрузки и оплаты промышленной продукции через третьи страны», – говорится в сообщении.
Участники семинара смогут составить для себя чек-лист по бизнес-процессам для экспорта в СНГ, задать вопросы эксперту Мероприятие пройдет в онлайн-формате 11 июля с 15 до 16 часов. Для участия предварительно необходимо оставить заявку по ссылке.

Регистрация открыта до 10 утра 11 июля. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД Московской области Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

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#экономика
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#московская область
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Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%
10 июля 2024, 10:04

Фото: iStock/mizar_21984

Госдума приняла закон, согласно которому с 2025 года будет введена прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%, проценты будут зависеть от размера доходов граждан.
Теперь ставка 13% сохранится только для тех людей, чей доход не превышает 2,4 млн в год. 15% будут платить те, кто получает до пяти млн в год, при этом те, кто зарабатывает до 20 млн, будут выплачивать 18%, а на доход до 50 млн налоговая ставка составит 20%. Все остальные доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке в 22%.

Кроме того, данным законом будет увеличен предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ, с 350 до 450 тысяч рублей. Также будут увеличены и размеры налоговых вычетов на второго ребенка до 2800 рублей, а на третьего и последующих – до 6000 рублей.

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