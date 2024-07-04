Опрос: Менее 10% россиян планируют отдых в кредит

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Опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.
При этом 61% заявили, что этим летом будут отдыхать в своем городе в целях экономии бюджетов.
Ранее эксперты сервиса путешествий Tutu.ru заявили, что в число регионов России для активного туризма вошли Алтай, Хакасия и Камчатка.
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«При спонтанном решении занять средства на отпуск, стоит непредвзято оценить свою кредитную нагрузку. Она не должна помешать другим финансовым обязательствам, ведь в таком случае из путешествия можно вернуться с долгами и еще большим напряжением, связанной с желанием побыстрее закрыть появившиеся финансовые дыры», — прокомментировала в беседе с Газета.ру директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.
Ранее эксперты сервиса путешествий Tutu.ru заявили, что в число регионов России для активного туризма вошли Алтай, Хакасия и Камчатка.
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Мелисса Тимофеева