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Опрос: Менее 10% россиян планируют отдых в кредит

04 июля 2024, 17:20
Фото: iStock/surasaki

Фото: iStock/surasaki

Опрос «Выберу.ру» показал, что лишь 7% россиян планируют брать кредит на летний отдых.
При этом 61% заявили, что этим летом будут отдыхать в своем городе в целях экономии бюджетов.

«При спонтанном решении занять средства на отпуск, стоит непредвзято оценить свою кредитную нагрузку. Она не должна помешать другим финансовым обязательствам, ведь в таком случае из путешествия можно вернуться с долгами и еще большим напряжением, связанной с желанием побыстрее закрыть появившиеся финансовые дыры», — прокомментировала в беседе с Газета.ру директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.



Ранее эксперты сервиса путешествий Tutu.ru заявили, что в число регионов России для активного туризма вошли Алтай, Хакасия и Камчатка.

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Названы регионы России для активного туризма
Tutu.ru: В число регионов для активного туризма вошли Алтай и Хакасия
04 июля 2024, 15:33

Фото: iStock/Kar-Tr

Эксперты сервиса путешествий Tutu.ru заявили, что в число регионов России для активного туризма вошли Алтай, Хакасия и Камчатка.
Также для любителей активностей отлично подойдут Краснодарский и Красноярский края, Мурманская область, а также Кабардино-Балкария.

«Даже самым смелым, ловким и умелым путешественникам стоит ответственно отнестись к подготовке к поездке. Выбирайте подходящую одежду и обувь, не отправляйтесь в горы без опытных гидов и проводников, учитывайте свою физическую форму, всегда берите средства связи и при необходимости предупредите МЧС перед выходом на экстремальный маршрут», — добавили в беседе с «Известиями» эксперты Tutu.ru.

А в столичном комитете ветеринарии рассказали, с какими питомцами путешествуют москвичи. Там отметили, что кроме кошек и собак, люди берут с собой и экзотических питомцев, среди которых были игуаны, еноты и сурикаты.

«Чаще всего москвичи, конечно, путешествуют с собаками и кошками, но встречаются и экзотические «туристы». Так, в последних числах месяца справку для путешествия за границу получила крупная игуана. Также москвичи брали с собой на отдых волнистых попугайчиков, попугая амазона, ожерелового попугая, хомячков, морских свинок, сурикатов, енотов и различных рептилий», — отметили в беседе с «Москвой 24» в комитете.

Специалисты подчеркнули, что все животные получили в госветклиниках города ветеринарные сопроводительные документы.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что среди российских курортов самое тёплое море в Сочи, Туапсе, а также Геленджике.

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#море
#туристы
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Отсутствие лекарств, запрет на прогулки: КНДР для туристов, что нужно знать о самой «закрытой» стране мира
Северная Корея 2024: что посмотреть, куда поехать, достопримечательности
03 июля 2024, 12:31

Фото: iStock/Didrick Stenersen

Предыдущие четыре года Северная Корея была полностью закрыта для иностранных туристов, однако в 2024 году у россиян вновь появилась возможность посетить эту страну. О том, когда лучше отправиться в путешествие и какие достопримечательности посетить расскажет редакция «Радио 1».

Что входит в тур по Северной Корее


Многие туры в Северную Корею предполагают ознакомительный объезд достопримечательностей. Однако тем, кто хочет более глубоко погрузиться в историю и культуру страны, доступны более широкие экскурсионные программы, куда входит посещение всех значимых мест страны. Стоимость такого тура будет заметно отличаться.

В ознакомительный маршрут по Северной Корее обязательно входит Пхеньян и ряд основных достопримечательностей. Туристам показывают парадную часть столицы, делаются фотоостановки. Экскурсионные группы полностью контролируются гидами.

Когда в Северной Корее туристический сезон


Сезон для отдыха в КНДР начинается в мае и продолжается до октября. Поздней весной в Северной Корее достаточно тепло для пеших прогулок, а дождливая погода бывает редко. В летние месяцы в КНДР устанавливается стабильная высокая температура, что делает прогулки менее комфортными. На новогодних каникулах в Северной Корее тоже есть на что посмотреть. Грандиозные шоу и открытие горнолыжных трасс в зимний сезон не оставят туристов равнодушными.

Особенности поездки в КНДР


Тем, кто планирует поездку в Северную Корею важно помнить, что страна испытывает острый дефицит лекарств, поэтому обязательным атрибутом путешественника является аптечка.

В КНДР действуют достаточно строгие правила к пребывающим. Свободные прогулки по городам и провинциям запрещены. Все достопримечательности туристы посещают под контролем гида и в строго установленное время. Выбрать индивидуальные экскурсионные туры можно, но в них путешественник также не останется без сопровождающего.

В Северной Корее рекомендуется чтить местные правила и с уважением относиться к любым политическим и агитационным символам. Страна считается безопасной как для туристов, так и для местных жителей, поэтому за сохранность личных вещей или документов беспокоиться не стоит.


Основные достопримечательности Северной Кореи



Фото: iStock/Lucas Green


Пхеньян


Все туристические программы обязательно предусматривают остановку в Пхеньяне – столице Северной Кореи. Путешественникам предлагают посетить Триумфальные ворота, Монумент идей Чучхе, Кымсусанский мемориальный дворец Солнца (Мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира), архитектурный ансамбль Мансудэ, а также Музей отечественной войны.

В дополнительную экскурсионную программу входят такие достопримечательности как: Гробница Тангуна, Мемориальное кладбище революционеров, Зоопарк Пхеньяна, Монумент Дружбы, Гробница короля Тонмёна, Пхеньянская телебашня.

Культурную программу Пхеньяна дополняют несколько театров, где можно посмотреть спектакли о жизни народа Северной Кореи.

Посещать площадки можно только в рамках экскурсионного тура.


Алмазные горы


По отзывам туристов, Алмазные горы являются одним из красивейших мест Корейского полуострова. Во время поездки путешественники совершают прогулку к водопаду Курен и озеру Самир, а затем обедают в ресторане, расположенном в горном ущелье.


Корейская демилитаризованная зона (ДМЗ)


Знаменитая зона фактически представляет собой полосу земли, шириной 250 км, делящую Корейский полуостров примерно пополам. Буферная зона разграничивает Северную и Южную Корею. Напомним, именно в этой зоне в 1953 году было подписано соглашение о прекращении огня, которое было заключено государствами после продолжающихся военных действий.

На сегодняшний день здесь находится национальный парк, где обитают редкие растения и животные. Буферная зона находится в нескольких часах езды от северокорейской столицы. Пересекать границу можно в конференц-залах, которые называются «голубыми домами». Однако за их пределы выходить туристам нельзя. С обеих сторон зданий несут службу пограничники.

Горы Механ


Знаменитый горный массив КНДР славится тем, что когда-то там жил король Тангун, праотец всего корейского народа. Через массив проходят пешеходные маршруты, а недалеко расположен огромный музей. Площадь выставочного центра превышает 70 000 квадратных метров.


Опубликован список стран, где туристам запрещено загорать топлес
Опубликован список стран, где туристам запрещено загорать топлес


Город Саривон


Отдельной достопримечательностью считается гора Чонбанг, расположенная возле города Саривон. С вершины горы открываются живописные виды на скалы и водопады. А у подножия горы расположен старинный буддийский храм Сонгбул, возведенный еще в 898 году и состоящий из пятиэтажной пагоды и шести отдельных павильонов.

Сам город Саривон представляет собой историческую деревню, где путешественники могут познакомится с традициями, обычаями народа и национальными блюдами.

Горный район Чильбо


Согласно преданию, в горном районе спрятаны драгоценности и сокровища, которые несколько веков не удается никому найти. Эта легенда привлекает туристов и искателей приключений. Также в районе Чильбо находится буддийский храм Кэсим, построенный 1200 лет назад.

Путешественникам также предоставляется возможность отправиться в лодочные круизы, принять участие в народной борьбе «на поясах» и прогуляться по деревне, общаясь с коренными жителями.


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Тревел-блогер Ансталь раскрыла, где в России самое тёплое море
Тревел-блогер Ансталь: Самое тёплое море в Сочи и Туапсе
02 июля 2024, 19:43

Фото: iStock/sergeyryzhov

Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что среди российских курортов самое тёплое море в Сочи, Туапсе, а также Геленджике.
«Самая тёплая вода летом на самых южных направлениях — это Сочи. Ещё, хоть это не часть России, но очень тёплая вода в Абхазии. Недавно в Анапе появилось специальное предупреждение, так как температура воды опустилась до 17°C, хотя в Сочи, Геленджике, Туапсе вода, примерно, 23°C», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов сообщил, что путёвки в Турцию на июль упали в цене из-за низкого спроса месяцем ранее.

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Губернатор Кондратьев потребовал освободить курорты от хаотичных торговых точек
27 июня 2024, 22:32

Фото: Istockphoto / saiko3p

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поставил задачу освободить курорты от хаотичных торговых точек. Об этом он заявил на совещании по вопросам размещения нестационарных торговых объектов.
Одной из важных проблем был снос самовольно установленных торговых точек, в том числе под видом ярмарок. По словам губернатора, они не должны работать, так как стоят на земле, предназначенной для благоустройства населенных пунктов.
«Надо положить этому конец и освободить курортные города края от хаотичных торговых точек», – подчеркнул Вениамин Кондратьев, слова которого приводит издание argumenti.ru.
А руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный добавил, что летом рабочие группы постоянно оценивают состояние торговой деятельности в городах.

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«Турпомощь» не получала обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии

«Кто не боится, отдыхает дешевле»: политик об отдыхе в Крыму после удара ВСУ по Севастополю
#туризм
#отдых
#краснодарский край
#курорты
#торговля
#губернатор
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«Турпомощь» не получала обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии
27 июня 2024, 16:02

Фото: Istockphoto / saiko3p

Обращений от российских туристов в ассоциацию «Турпомощь» в связи с ситуацией в Боливии не поступало. Об этом заявили в пресс-службе этой ассоциации.
«Туристов в Боливии немного, беспокойства никто не проявлял. Однако рекомендуем россиянам, находящимся в подобных ситуациях, не покидать мест проживания без крайней необходимости и избегать скоплений людей. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться по телефону консульской помощи», – пояснили RT в ассоциации.
Там также напомнили о мобильном приложении «Помощник Туриста», где можно найти необходимые контакты российских и зарубежных организаций и получать push-уведомления об изменениях ситуации.

Ранее боливийский министр обороны Эдмундо Новильо объявил о попытке госпереворота в стране. Однако сейчас, по его словам, ситуация в вооружённых силах Боливии находится под полным контролем.

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«Кто не боится, отдыхает дешевле»: политик об отдыхе в Крыму после удара ВСУ по Севастополю

Путёвки в Турцию упали в цене из-за низкого спроса

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#туризм
#туристы
#боливия
#безопасность
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«Кто не боится, отдыхает дешевле»: политик об отдыхе в Крыму после удара ВСУ по Севастополю
Политик Царёв: из-за близости к фронту в Крыму снижают цены на размещение
26 июня 2024, 12:42

Фото: istockphoto/VvoeVale

Боевики ВСУ ежедневно атакуют объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Чаще всех под ударами оказываются Курская, Белгородская, Брянская области и Крым.
23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека.

Что известно о теракте, будет ли безопасен отдых в Крыму в этом сезоне, закроют ли общественные пляжи на полуострове — в материале «Радио 1».

Атака ВСУ на Севастополь

23 июня боевики ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей.

В МО РФ подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон.

В Госдуме призвали закрыть часть пляжей Крыма и Краснодарского края

Депутат ГД Дмитрий Гусев призвал закрыть места отдыха и пляжи вблизи от стратегических военных объектов. Свои инициативы парламентарий изложил в письмах к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе Севастополя Михаилу Развозжаеву.

«Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов», — отметил депутат.

Как сейчас отдыхают в Крыму

Политик Олег Царёв в эфире «Царьграда» заявил, что туристов стало меньше. Однако многие всё равно решаются посетить курорты, невзирая на угрозы обстрелов. Он рассказал, что есть гости, которые приезжают, но в тот же день или чуть позже снова садятся в автомобиль, разворачиваются и уезжают, узнав о тревожных новостях или непосредственно услышав звуки взрывов.

«Но большая часть реагирует спокойно. Что касается нынешних цен в Крыму, смотрите: проезжаешь Крымский мост — цены сразу падают на 30-40%. И это при том, что Крым сейчас туристически недозагружен. Это плата за близость к фронту — крымские объекты размещения снижают цены. Поэтому те, кто не боится, отдыхают сейчас вдвое дешевле», — заявил он.

ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов
ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов

Безопасен ли отдых в Крыму в этом сезоне

Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков ранее заявлял, что отдых в Крыму на сегодня безопасен.

«Нужно приезжать и отдыхать. Гораздо больше людей гибнет добираясь на транспорте до Крыма. И не только до Крыма, а до Сочи и других регионов, где они собираются отдыхать. Это гораздо опасней, чем отдых непосредственно уже в местах отдыха», — сказал он.

Будут ли закрыты пляжи в Крыму — мнение эксперта

Политик Олег Царёв, который проживает на полуострове, в беседе с «Радио 1» рассказал, будут ли закрыты пляжи в Крыму.

По его словам, вероятность того, что пляжи в Крыму будут закрыты даже не обсуждается.

«Идет речь о закрытии, возможно, пляжей, которые находятся рядом с военными объектами. Это касается Евпатории и Севастополя», — объяснил Царев.

Крым, несмотря ни на какие угрозы со стороны киевского режима, является одним из самых защищенных российских регионов. Он прикрыт с севера российской армией и линией укреплений, с моря — Черноморским флотом, а с воздуха — мощной ПВО.

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Путевки в Турцию упали в цене из-за низкого спроса
Вице-президент АТОР: Цены на путевки в Турцию упали из-за низкого спроса в июне
23 июня 2024, 15:53

Фото: iStock/Freeartist

Путевки в Турцию на июль упали в цене из-за низкого спроса месяцем ранее. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в интервью РИА Новости. По его словам, отельеры начали снижать цены, чтобы спасти продажи.
Некоторые отели Турции в прошлом году ощутимо подняли цены на июль и август 2024 года, что, по данным Кобищанова, привело к отличным продажам в июне и провальному спросу на оставшиеся летние месяцы. Теперь отельерам ничего не остается, кроме как снижать цены.

«Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», – пояснил вице-президент АТОР.

Однако даже при таких условиях, цены все равно остаются очень высокими для россиян. Эксперт отметил, что это связано это с изменениями в курсе рубля.

«В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85-95, то есть, ослаб примерно на 20%», – объяснил Тарас Кобищанов.

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Гиды и экскурсоводы из Коломны прошли аттестацию во время настоящей экскурсии
21 июня 2024, 14:58

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

Коломенские гиды и экскурсоводы прошли аттестацию в ходе реальной экскурсии. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
20 июня на территории Коломенского кремля состоялось выездное заседание Аттестационной комиссии, на котором рассматривали заявки соискателей из Коломны.

В рамках аттестации соискатели провели для членов комиссии экскурсию по территории Коломенского кремля, рассказав о достопримечательностях и особенностях культурного наследия региона. По результатам заседания аттестацию успешно прошли 20 соискателей, трое из которых — гиды-переводчики со знанием английского языка.

«Мы получили запрос от коломенских экскурсоводов на проведение квалификационного экзамена на территории города. Мы не только откликнулись на него, но и решили пойти дальше. Соискатели провели часть экскурсии для членов Аттестационной комиссии по территории Коломенского кремля — одного из самых популярных объектов показа Московской области. Этот формат проведения квалификационного экзамена успешно себя зарекомендовал, и мы планируем продолжить организацию подобных мероприятий», — поделился первый замминистра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко.

Стоит отметить, что экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики должны пройти обязательную аттестацию. Подробную информацию можно найти на официальном сайте Министерства в разделе «Деятельность / Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков».

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Названо самое популярное направление для перелетов россиян этим летом
Большинство перелётов по России в июне пришлось на Сочи
20 июня 2024, 15:05

Фото: iStock/FTiare

В июне текущего года на Сочи пришлось 21% всех бронирований перелетов. Такие данные предоставили в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс».
«Больше всех курортный город любят туристы из Москвы — 33% от всех купленных билетов в Сочи, а отдыхать в среднем планируют девять дней. Каждое пятое бронирование из столицы приходится на пассажиров с детьми», — приводит данные статистики «Газета.Ru».

При этом 9% билетов в Сочи купили жители Петербурга. 19% из них отправятся на отдых с детьми. В среднем отдых составит 10 дней.
Еще по 5% отдыхающих прилетят в Сочи из Екатеринбурга и Уфы, там они проведут чуть больше недели, примерно четверть из них полетят с детьми.

Жители Красноярска купили 4% от всех проданных авиабилетов в Сочи. Там они планируют провести порядка 11 дней.

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