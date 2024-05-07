Стало известно, кому нельзя брать кредит

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Начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова заявила, что людям, которые тратят на имеющиеся кредиты от 30% своего дохода, не рекомендуется брать новые кредиты.
«Когда денег не хватает на крупную покупку, есть два варианта: накопить или взять кредит. Но прежде чем обращаться к привлечению займов, нужно оценить, насколько вам необходимо приобретать вещь в кредит, возможно, вы сможете без нее обойтись. Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия», — добавила в беседе с Газета.ру Милова.
Ранее финансовый эксперт Никита Конев поделился худшими советами современных псевдоэкспертов финрынка, к которым отнёс рекомендации к участию в проектах, обещающих быстрые деньги.
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