В Подмосковье заработало производство оборудования для воркаута

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
«Объем инвестиций в реализацию первой очереди проекта составит более 200 млн рублей. Предприятие сможет выйти на полную мощность в апреле этого года, а уже в мае инвестор планирует приступить к строительству второго производственного цеха. На первом этапе для жителей городского округа Солнечногорск будет создано 30 рабочих мест, в дальнейшем штат будет увеличен минимум в два раза», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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