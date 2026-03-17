Сеть одежды Modis подала заявление на банкротство из-за долгов

17 марта 2026, 14:50

Компания «Одежда 3000», управляющая российской сетью магазинов бюджетной одежды Modis, подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Соответствующая запись появилась в картотеке дел 13 марта сообщает «Коммерсантъ».





О финансовых проблемах ритейлера стало известно еще в конце 2025 года. В феврале 2026-го компания официально уведомила о своей неплатежеспособности. Крупнейшим кредитором выступает китайский импортер Shanghai Newidea International Trade, который через суд взыскал с Modis около 569 миллионов рублей.



Эксперты связывают банкротство с высокой долговой нагрузкой. По мнению юристов, дальнейшее затягивание могло только усугубить ситуацию, поэтому собственники приняли решение о закрытии бизнеса.



Дополнительным фактором кризиса называют смерть основателя сети Игоря Сосина. После этого количество магазинов сократилось примерно в три раза, а найти нового инвестора наследникам не удалось. На ситуацию также повлияло снижение спроса на одежду и обувь в России.

