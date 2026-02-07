Налоговая подала на банкротство Лерчек: долг блогерши составляет почти 200 млн рублей
Федеральная налоговая служба инициировала процедуру банкротства в отношении блогерши Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек.
Как сообщает SHOT, соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Москвы от налоговой службы Кировской области.
Сумма задолженности Чекалиной перед государством составляет 172,9 млн рублей и приближается к отметке в 200 млн. В случае если суд удовлетворит требования ФНС, блогершу ждут серьёзные финансовые ограничения.
В рамках процедуры банкротства всё имущество Валерии может быть выставлено на торги. Под угрозой, в том числе, окажется её доля в компании «Би Фит», которая ранее считалась одним из ключевых активов инфлюенсера.
Кроме того, признание банкротства повлечёт за собой закрытие индивидуального предпринимательстваЧекалиной. Также она на срок пять лет утратит право регистрироваться в качестве ИП и занимать руководящие должности в коммерческих организациях.
