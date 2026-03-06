Обучающий финансовому успеху бизнес-коуч Темченко имеет долги на 76 млн рублей
Хабаровский бизнес-коуч Максим Темченко, который обучает россиян финансовому успеху, оказался в центре налогового спора на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Темченко называет себя «тренером № 1 по финансовому развитию» и обещает клиентам помочь «перепрограммировать подсознание» для достижения высоких доходов. Стоимость его обучающих программ и интенсивов составляет от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Коуч утверждает, что его методика уже помогла ученикам заработать почти два миллиарда рублей.
Однако, как выяснилось, сам предприниматель столкнулся с серьезными финансовыми претензиями. В мае 2025 года Федеральная налоговая служба России проверила его доходы за 2020–2022 годы и выявила нарушения. В результате ему доначислили 76 миллионов рублей налогов и назначили штраф в размере 2,5 миллионов рублей.
Темченко не согласился с решением налоговой и подал иск в суд. В заявлении он указал, что единовременное взыскание почти 80 миллионов рублей может фактически остановить его профессиональную деятельность и негативно сказаться на семье, где на его иждивении находятся несовершеннолетний ребёнок, а также больные отец и брат.
Одним из ключевых аргументов стала принадлежащая коучу недвижимость. По оценке, стоимость его земельных участков и домов составляет около 222 миллионов рублей, что превышает сумму долга. При этом налоговая ранее уже наложила запрет на продажу этого имущества. В итоге суд временно запретил взыскивать почти 80 миллионов рублей до окончательного рассмотрения иска предпринимателя о законности начислений.
