Обучающий финансовому успеху бизнес-коуч Темченко имеет долги на 76 млн рублей

06 марта 2026, 11:08

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Хабаровский бизнес-коуч Максим Темченко, который обучает россиян финансовому успеху, оказался в центре налогового спора на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.