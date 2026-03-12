В российских ТЦ офисы, медицинские центры и спортклубы заменят магазины

12 марта 2026, 10:59

Фото: iStock/NiseriN

Торговые центры в России постепенно меняют формат работы. Часть магазинов в них заменят спортивные клубы, офисы, медицинские услуги и многофункциональные центры.





Как сообщает Telegram-канал Baza, эксперты отмечают, что за последние годы стоимость помещений в московских торговых центрах заметно снизилась. По данным компании MalinaProperty, цена квадратного метра упала примерно с 600 тысяч рублей в 2019 году до 440 тысяч рублей сейчас. При этом показатель инвестиционной доходности объектов, известный как CAP Rate, наоборот вырос, что говорит о повышенных рисках для инвесторов.



Снижение цен специалисты связывают с уменьшением потока посетителей. Независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин объясняет, что люди стали реже приходить в торговые центры за покупками. Многие товары теперь приобретают через маркетплейсы или заказывают с доставкой, что зачастую дешевле и удобнее.



В результате торговые центры начинают менять свою роль. Пространства постепенно превращаются в места для отдыха и услуг. Вместо магазинов одежды, техники и продуктов там появляется больше заведений быстрого питания, развлекательных зон и сервисов для посетителей.



По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Алексея Блюмкина, часть площадей займут спортивные форматы. В торговых центрах будут открываться тренажерные залы, студии йоги, растяжки, танцев и гимнастики. Также появится больше офисных пространств и сервисных услуг.



Эксперты считают, что полностью торговая функция ТЦ не исчезнет. Однако классические магазины будут занимать меньшую долю площадей. Бутики сохранятся, но станут более нишевыми и ориентированными на определенную аудиторию.

