Сезонный спрос на сельдь в Подмосковье в декабре вырос на 58%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В декабре сезонный спрос на сельдь в Подмосковье увеличился на 58%, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Там это связали с праздничными днями.
«Одним из главных украшений новогоднего стола ежегодно становится знаменитый салат «Сельдь под шубой», вкус которого с детства знает каждый. Его готовят в разных вариациях, однако ключевой ингредиент неизменен – это ароматная сельдь, нарезанная мелкими кубиками. Этот вид рыбы – один из самых любимых для многих россиян», – отметили в региональном Минсельхозпроде.Там добавили, что сельдь – богатый источник омега-3. В 100 г селёдки содержится 18 г белка и 12 г жирных кислот. Они благотворно влияют на сердце и сосуды, а особенно полезны для кожи. В отличие от мяса птицы и рогатого скота, сельдь легко усваивается организмом.
По данным ведомства, всего в супермаркетах, розничных магазинах и на рынках Подмосковья было продано свыше 1 тыс. тонн этого вида продукции.
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Лора Луганская