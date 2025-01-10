Жители Подмосковья купили перед новогодними праздниками более 5 тыс. тонн конфет

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО
В декабре спрос на конфеты в Подмосковье увеличился на 38% по сравнению с показателями ноября. В преддверии Нового года в магазинах региона продали более 5,2 тыс. тонн этой продукции, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
«Конфеты в шоколадной глазури, помадные, марципановые, грильяж, пралине, желейные, ликёрные и другие по традиции рассматривают как один из вариантов подарка на Новый год. Сладкие наборы получают и дети, и взрослые. В среднем за день жители региона приобретали свыше 169 тонн сахаристых кондитерских изделий», - отметили в ведомстве.Основными региональными производителями конфет в министерстве назвали Кондитерскую фабрику «Волшебница» в Люберцах, ООО «Сладкий орешек» в Солнечногорске, а также Кондитерский комбинат «Озёрский сувенир» в Коломенском городском округе.
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Лора Луганская