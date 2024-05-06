США сняли санкции с дочернего предприятия Сбербанка

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США вывели из-под санкционных ограничений бывшую швейцарскую дочернюю компанию Сбербанка. Об этом сообщается в заявлении американского Минфина.
В сентябре 2022 года Сбербанк продал дочерний Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Санкции США и других западных стран не распространились на нового владельца компании.
Напомним, что после начала СВО санкции против Сбербанка сначала ввели США, Великобритания и Евросоюз. Позднее к ним присоединились ограничения от Швейцарии.
Однако первые ограничения в отношении Sberbank Switzerland AG были введены администрацией США ещё в 2015 году из-за украинского конфликта.
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Напомним, что после начала СВО санкции против Сбербанка сначала ввели США, Великобритания и Евросоюз. Позднее к ним присоединились ограничения от Швейцарии.
Однако первые ограничения в отношении Sberbank Switzerland AG были введены администрацией США ещё в 2015 году из-за украинского конфликта.
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Анастасия Чинкова