В Подмосковье провели исследование 8 тыс. генотипов молочных коров

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Систему геномной селекции молочных коров разрабатывают в Подмосковье, меморандум об этом был подписан в минувшем году между правительством региона, агропромышленным холдингом «Мираторг», АО «Московское» по племенной работе и компанией «Инопрактика».
Промежуточные итоги работы губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с президентом «Мираторга» Виктором Линником на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.
Он добавил, что принятая программа рассчитана на пять лет.
В первый год к программе присоединились десять хозяйств. По итогам исследований на каждую корову был выдан геномный паспорт, включающий в себя 90 параметров. Кроме того, в Центре геномной селекции «Мираторга» оценили поголовье по продуктивности и составили рейтинг молочного крупного рогатого скота.
Читайте также:
Китайский инвестор создаст в Красногорке большой индустриальный парк «Гринвуд»
Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов
В Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров
«Год назад мы подписали меморандум, и у нас есть уже первые результаты. В течение первого года «Мираторг» провел исследования генотипов 8 тысяч молочных коров из племенных хозяйств Московской области. Это необходимо, чтобы отобрать лучшие гены для дальнейшего воспроизводства здорового стада, эффективно спрогнозировать продуктивные качества потомства. Такие исследования будут продолжены», — сказал Воробьёв.
Он добавил, что принятая программа рассчитана на пять лет.
В первый год к программе присоединились десять хозяйств. По итогам исследований на каждую корову был выдан геномный паспорт, включающий в себя 90 параметров. Кроме того, в Центре геномной селекции «Мираторга» оценили поголовье по продуктивности и составили рейтинг молочного крупного рогатого скота.
Читайте также:
Китайский инвестор создаст в Красногорке большой индустриальный парк «Гринвуд»
Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов
В Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров
Лев Каштанов