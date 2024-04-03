Схемы захода самолётов на посадку изменили в Шереметьево и Внуково

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Новые схемы посадки самолётов начали применять «Аэрофлот» и Госкорпорация по аэронавигации в Московской воздушной зоне, сообщает РБК со ссылкой на представителя авиакомпании.
Как рассказали в «Аэрофлоте», работа над оптимизацией воздушного движения велись с июля 2023 года по январь текущего года. Это позволит перевозчику экономить пять минут полета и до 3 миллиардов рублей ежегодно.
Мера эффективна и с экологической точки зрения, утверждают в компании. Новый подход сократит «негативное влияние углеродного следа на окружающую среду».
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«Введенные маршруты позволяют авиакомпаниям осуществлять расчеты топлива, тем самым снижая затраты на выполнение полетов», — пояснил представитель Росавиации.
Мера эффективна и с экологической точки зрения, утверждают в компании. Новый подход сократит «негативное влияние углеродного следа на окружающую среду».
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Алёна Самарева