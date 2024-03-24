112: Пассажирка Шереметьево сообщила о бомбе в её рюкзаке

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Пассажирка столичного аэропорта Шереметьево сообщила о бомбе в её рюкзаке, об этом пишет Telegram-канал 112.
В столичном аэропорту Шереметьево задержали рейс Москва-Ереван.
Одна из пассажирок поднявшись на борт заявила, что в её рюкзаке находится бомба. Сообщалось, что женщина вела себя крайне агрессивно.
На место происшествия прибыли экстренные службы, после чего пассажирка заявила, что просто пошутила, сейчас с ней разбираются правоохранители.
Ранее на иностранном рейсе обнаружили подозрительный предмет. Экипаж экстренно посадил самолёт, однако, неопознанный объект оказался совсем не тем, чем казался на первый взгляд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Одна из пассажирок поднявшись на борт заявила, что в её рюкзаке находится бомба. Сообщалось, что женщина вела себя крайне агрессивно.
Ранее на иностранном рейсе обнаружили подозрительный предмет. Экипаж экстренно посадил самолёт, однако, неопознанный объект оказался совсем не тем, чем казался на первый взгляд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева