В Московской области закрыли 57 нелегальных шиномонтажных мастерских
57 мастерских по шиномонтажу, построенных на непредназначенных для этого землях, закрыли в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества региона.
Чаще всего шиномонтажи незаконно размещались на участках, отведённых под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного хозяйства.
«Мы продолжим активно выявлять и пресекать подобные правонарушения», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.При этом многие собственники участков с нелегальными мастерским не стали закрывать бизнес, а решили проблему иначе: они официально поменяли вид разрешённого использования земли. Так поступили, в частности, владельцы 48 шиномонтажей.
Больше всего мастерских закрыли в Солнечногорске — пять, в Богородском округе (четыре) и Одинцовском округе (три). А легализовали в Щёлкове (семь). А также в Котельниках и Лосино-Петровском — по четыре.