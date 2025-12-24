В Московской области закрыли 57 нелегальных шиномонтажных мастерских

24 декабря 2025, 10:03

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

57 мастерских по шиномонтажу, построенных на непредназначенных для этого землях, закрыли в Московской области в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества региона.





Чаще всего шиномонтажи незаконно размещались на участках, отведённых под индивидуальное жилищное строительство или ведение личного хозяйства.





«Мы продолжим активно выявлять и пресекать подобные правонарушения», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.