С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около трёх тысяч машин

03 февраля 2026, 12:34

Видео: пресс-служба МТДИ МО

3 013 автомобилей, припаркованных с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю. Это на 619 машин меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Первую строчку антирейтинга округов по числу машин-нарушителей вторую неделю занимают Химки.





«В Химках за прошлую неделю на штрафные стоянки увезли 318 автомобилей. На втором месте округ Мытищи, где эвакуировали 291 машину. На третьем месте по этому показателю округ Красногорск (270 автомобилей), на четвёртом — Ленинский округ (258), а на пятом — Люберцы (225)», — говорится в сообщении.