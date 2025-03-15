Автоэксперт раскрыл, когда лучше покупать машину

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Машину лучше покупать перед Новым годом или в конце зимы — начале весны, так как в эти периоды чаще всего появляются скидки на автомобили. Об этом заявил глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, охоту за скидками следует начинать с мониторинга свежих новостей — появление новой модели у какой-либо марки часто влечет за собой скидки на старые авто.
«Выпрашивать скидку по телефону смысла нет, тем более сейчас. Вы должны установить с продавцом личный контакт. Приезжаете в салон, выбираете нужную машину и начинаете разговаривать с подоспевшим менеджером о ее преимуществах, других автомобилях, комплектациях, — обо всем, только бы показать серьезность своих намерений. Можете записаться на тест-драйв или попроситься на второй визит, «чтобы было время обдумать покупку». Вы должны убедить продавца, что созрели к покупке, осталось только аккуратно поговорить о скидке», — поделился советом аналитик в беседе с «Известиями».В свою очередь директор по сервису и запчастям автодилера «Авилон» Алексей Шпикалов сообщил, почему выросли цены на сезонный шиномонтаж — порядка 15% за год. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что на конечную стоимость услуг сильно повлияло повышение зарплат работников шиномонтажных станций.
«По словам эксперта, в этом году сезон смены зимних шин на летние начался раньше, так как в некоторых российских регионах установилась плюсовая температура. По закону переобуваться разрешено с 1 марта. Менять шины рекомендуется при повышении среднесуточной температуры до +5 градусов и более», — пишет издание.Читайте также:
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