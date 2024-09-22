На выборах в Шри-Ланке победил Анур Кумар Диссанаяке

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На выборах президента в Шри-Ланке победил кандидат от левой партии Анур Кумар Диссанаяке. Об этом 22 сентября сообщает портал Ada Derana со ссылкой на местный избирком. Действующий президент Ранила Викремесингхе занял третье место.
Диссанаяке набрал 42% голосов. Как отмечает издание, показатель 56-летнего президента стал рекордным для местных выборов — он набрал почти восемь миллионов голосов.
После победы на выборах новый президент заявил, что перепишет историю Шри-Ланки.
По оценке журналистов, Диссанаяке совершил политическую революцию по средствам голосования. Нового президента называют «целеустремленным юношей, который хотел изменить мир. Сын рабочих отучился в государственной школе и стал первым студентом из Тамбуттегамы, поступившим в университет.
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После победы на выборах новый президент заявил, что перепишет историю Шри-Ланки.
«Эту мечту можно осуществить, только начав все сначала. Единство сингальцев, тамилов, мусульман и всех жителей Шри-Ланки является основой этого нового начала. Новый ренессанс, к которому мы стремимся, возникнет на основе этой общей силы и видения», — подчеркнул он.
По оценке журналистов, Диссанаяке совершил политическую революцию по средствам голосования. Нового президента называют «целеустремленным юношей, который хотел изменить мир. Сын рабочих отучился в государственной школе и стал первым студентом из Тамбуттегамы, поступившим в университет.
«Наш путь сюда был вымощен жертвами стольких людей, которые отдали свой пот, слезы и даже свои жизни ради этого дела. Их жертвы не забыты <…>и вместе мы готовы переписать историю Шри-Ланки», — сказал Анур Кумар Диссанаяке.
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Лия Мурадьян