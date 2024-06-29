Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за погибших на СВО соотечественников

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Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за пострадавших и погибших в ходе СВО соотечественников. Об этом пишет Baza со ссылкой на МИД.
Министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия 26 и 27 числа встретился с замминистра РФ Андреем Руденко и заместителем министра обороны Александром Фоминым. Они обсудили выплаты семьям 17 погибших и раненых и досрочного расторжения контрактов со шри-ланкийцами.
Точное количество пострадавших сейчас не сообщается.
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